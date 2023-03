Engel & Völkers: une marque emblématique, épurée





Saffron, cabinet de conseil indépendant et mondial, spécialisé en image de marque, annonce le lancement d'une nouvelle expérience de marque axée sur le numérique pour son client Engel & Völkers, la plateforme de référence destinée aux agents immobiliers.

Lancé à l'échelle mondiale, ce rebranding inclut un nouveau symbole de villa, une nouvelle architecture de marque et d'autres éléments du système conceptuel global, mettant à l'honneur l'expérience du numérique. Cette nouvelle expérience de marque est l'aboutissement d'un processus de développement hautement collaboratif de deux ans. Elle reflète l'unique approche premium de la société, en apportant compétence, exclusivité et passion à chaque interaction client.

"La nouvelle identité de marque reflète l'évolution de notre entreprise, qui a poursuivi son expansion mondiale ces dernières années sur fond de numérisation continue, sans perdre de vue son identité ni ses valeurs fondamentales", déclare Christian Völkers, fondateur et président du conseil consultatif d'Engel & Völkers. "Le nouveau mot-symbole et le symbole de la villa désormais détachés combinent à la fois tradition et modernité, tout en incarnant un style clair et intemporel."

"L'optimisation de la marque reflète le nouvel air du temps, tout en garantissant son bon fonctionnement en tant que puissant facteur de reconnaissance pour l'ensemble des parties prenantes", affirme Sven Odia, PDG mondial d'Engel & Völkers.

Les changements les plus significatifs en termes d'expérience de marque sont basés sur des modifications du logo et la création d'une typographie personnalisée. L'emblématique villa Engel & Völkers a été adaptée et séparée du mot-symbole traditionnel. Saffron s'est associé à la fonderie typographique Dalton Maag pour développer une police simple et moderne. Le design numérique évolutif unifie le réseau mondial complexe de plateformes numériques en propriété ou sous licence pour les utilisateurs et les dispositifs, quelle que soit la langue ou la plateforme utilisée.

"Ensemble, nous avons façonné l'identité emblématique d'Engel & Völkers pour en faire une expérience de marque axée sur le numérique", commente Gabor Schreier, responsable de la création chez Saffron. "Cette identité répond désormais à l'ambition stratégique de l'entreprise, et inspirera des expériences illustrant un mode de vie unique."

? Ressources visuelles

? Page de lancement officielle d'Engel & Völkers

? Communiqué de presse d'Engel & Völkers

? Étude de cas

À propos de Saffron

Saffron est un cabinet de conseil mondial et indépendant, spécialisé en gestion de marque, basé à Londres, Madrid, Vienne et Istanbul. Nous transformons les marques en des expériences inoubliables. Fondée en 2001, la société compte parmi ses clients Facebook (qui a adopté la nouvelle image de marque Meta), YouTube, A1 Telekom Austria, Akzo-Nobel, HyperloopTT, The Valuable 500, Swisscom, Gulf Air, la ville de Vienne, XING, Voith AG et le V&A Museum.

Rendez-vous sur www.saffron-consultants.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit en aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence

Communiqué envoyé le 14 mars 2023 à 03:05 et diffusé par :