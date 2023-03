Digi International étoffe la famille Digi XBee 3 avec deux nouveaux modems cellulaires intelligents LTE





Digi International® (NASDAQ : DGII), un chef de file des solutions de connectivité de l'internet des objets (IoT), élargit aujourd'hui sa gamme de solutions cellulaires Digi XBee® 3 avec la présentation des modems intelligents Digi XBee® 3 Cellular LTE Cat 1 et Digi XBee® 3 Cellular LTE-M/NB-IoT qui seront déployés dans le monde entier. Ces nouveaux modules offrent la puissance et la flexibilité de l'écosystème Digi XBee, précertifié pour les déploiements cellulaires mondiaux afin d'accélérer les délais de développement et d'éliminer les coûts associés aux processus de certification des opérateurs.

Les nouveaux ajouts à la famille Digi XBee Global Cellular sont des solutions fiables et compactes dotées de certifications BLE et d'appareils terminaux qui peuvent être utilisées dans le monde entier et sont équipées du positionnement du système mondial de navigation par satellite (GNSS). Ils fournissent des solutions simplifiées et pérennes pour les développeurs et les fabricants d'équipements d'origine (OEM) qui cherchent à ajouter une connectivité IoT cellulaire fiable à leurs appareils ou passerelles IoT. Avec des certifications préintégrées, la famille XBee 3 Global prend en charge les réseaux LTE Cat 1, LTE-M et NB-IoT, avec un repli 2G/3G ? pour des applications nécessitant une connectivité cellulaire fiable, partout dans le monde. Ces solutions prennent en charge des applications à faible puissance telles que les compteurs, les capteurs intelligents et d'autres dispositifs fixes qui envoient de petits ensembles de données.

Les modems intelligents de la famille Digi XBee Global Cellular sont conçus pour être fournis, gérés et surveillés par Digi Remote Manager® (Digi RM). En outre, ils prennent en charge la programmation MicroPython, le Bluetooth, le positionnement GNSS pour la géolocalisation et la sécurité Digi TrustFence® .

« Notre famille Digi XBee 3 Global Cellular élargit l'écosystème XBee de modules, passerelles, adaptateurs et logiciels RF ? donnant aux OEM l'accès aux plus petits modems précertifiés pour les réseaux cellulaires, ce qui permettra d'économiser beaucoup de temps et d'argent », déclare Steve Ericson, vice-président et directeur général de la division OEM Solutions de Digi. « Couplée à l'intégration de logiciels et de sécurité avancés, et à un écosystème complet d'outils, la précertification assure un délai de commercialisation rapide. »

Digi XBee 3 Global Cellular Cat 1

Conçu pour les applications nécessitant un débit plus élevé, le modem intelligent XBee 3 Cat 1 offre aux clients une SKU unique pour le déploiement de produits cellulaires partout dans le monde. Il comprend le repli 2G/3G pour une utilisation dans les régions et les pays où Cat 1 n'est pas disponible.

Digi XBee 3 Global Cellular LTE-M/NB-IoT

Offrant une connectivité cellulaire de faible puissance, les modules Digi XBee 3 LTE-M/NB-IoT sont conçus pour les applications qui nécessitent la collecte de données à partir d'appareils périphériques ? prenant en charge des débits de données plus élevés, une latence réduite et un transfert de tour cellulaire, ce qui le rend idéal pour les applications mobiles et le suivi des dispositifs.

Offrant les plus faibles taux de consommation d'énergie et de transfert de données disponibles, le NB-IoT est idéal pour les appareils alimentés par batterie et passifs, qui transmettent de petites quantités de données par intermittence.

Tous les modems intelligents de la famille XBee Cellular comprennent des ressources de programmation MicroPython pour permettre un script personnalisé direct, un repli 2G/3G pour assurer la connectivité, le positionnement GNSS pour des services de localisation précis, des mises à jour du firmware OTA et l'accès au Digi Remote Manager pour des mises à jour et une surveillance logicielles par voie hertzienne. Grâce aux fonctions de sécurité, d'identité et de confidentialité des données Digi TrustFence®, les clients bénéficient de plus de 175 commandes pour se protéger contre les cybermenaces d'aujourd'hui et de demain. L'application mobile Digi XBee et la suite d'outils Digi XBee Studio® simplifient l'installation, la configuration et les tests. Les plans de données Digi XBee sont également disponibles pour une grande variété d'exigences de connectivité cellulaire.

Les solutions Digi XBee 3 Global Cellular Family sont disponibles dès maintenant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee/cellular-modems.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IoT. La société aide les entreprises à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondé en 1985, Digi aide déjà ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.digi.com.

