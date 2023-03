Splio fait l'acquisition de Tinyclues et devient la première plateforme CRM intelligente boostée au Deep Learning (IA)





Splio, spécialiste du CRM et éditeur de la plateforme SaaS d'Individuation® Marketing, est très fier d'annoncer l'acquisition de Tinyclues, le spécialiste du marketing prédictif en SaaS, basé sur le Deep Learning. Cette acquisition rend concrète l'ambition commune de permettre aux marques d'orchestrer simplement et à grande échelle un marketing hyper-personnalisé.

Splio équipe plus de 400 marques parmi lesquelles Decathlon, Mr Bricolage, Cojean, Micromania, Smallable, Sud Express, Brioche Dorée ou encore Orange, et développe depuis 2021 sa solution d'Individuation® Marketing. Cette solution, basée sur le Machine Learning (IA) répond au double enjeu du CRM actuel : personnaliser l'expérience client pour chaque individu tout en offrant aux marketeurs une solution simple d'orchestration et de pilotage à grande échelle.

La puissance technologique de la plateforme de Tinyclues vient décupler la proposition de valeur de Splio. Récemment primé aux Sammy Awards, Tinyclues est en effet le moteur prédictif le plus puissant du marché car il est le seul à se baser sur du Deep Learning. Il permet de traiter de manière automatisée de très grands volumes de données First-Party pour prédire avec précision le comportement des clients. Plus d'une centaine de marques utilisent Tinyclues au quotidien, parmi lesquelles Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Cyrillus, Chantelle, Tiffany & Co ou encore la SNCF Connect.

L'acquisition de Tinyclues permet donc à Splio de s'imposer en leader européen du CRM intelligent, grâce à son offre d'Individuation® Marketing, déployable rapidement et simplement sur toutes les industries et pour des entreprises de toutes les tailles.

« L'IA est devenue la nouvelle norme pour mieux connaître ses clients ou personnaliser les communications marketing à grande échelle, quelles que soient les industries ou tailles de business. L'Individuation® Marketing basée sur le Machine Learning était une première réponse à ces enjeux. La plateforme de Tinyclues, en y ajoutant le Deep Learning, renforce notre leadership et nous offre de nouvelles opportunités de croissance, tant sectorielles que géographiques. » déclare Mireille Messine, CEO de Splio.

« Splio et Tinyclues partagent depuis longtemps la même vision du CRM et la même ambition de « one to one at scale » pour les clients. Rejoindre Splio permet à notre plateforme de Deep Learning d'exprimer tout son potentiel en permettant aux marques de faire du marketing prédictif en allant jusqu'à l'orchestration et l'activation des clients. » David Bessis, CEO de Tinyclues.

A la suite de cette acquisition, Splio compte désormais 250 collaborateurs en Europe et au MEA et un portefeuille de 500 entreprises clientes allant des moyennes entreprises aux grands groupes provenant de diverses industries (Retail, restauration, télécoms, voyage, hôtellerie, loisirs...), pour un ARR* supérieur à ?30m.

*ARR : Annual Recurring Revenue (Revenu Annuel Récurrent)

A propos de Splio

Splio est une société de la Martech dont le siège est à Paris. L'entreprise compte 200 collaborateurs, dont 90 au Produit et en R&D, et 5 bureaux en Europe et MEA. Splio édite une plateforme SaaS d'Individuation® Marketing à destination des professionnels du marketing client du B2C. Parmi un portefeuille de plus de 400 marques, allant des moyennes entreprises aux grands groupes de quatre industries clés (Retail, e-commerce, restauration, télécoms), on peut citer Decathlon, Rue du Commerce, Mr Bricolage, Cojean, Micromania, Smallable, Brioche Dorée, Le Slip Français ou encore Orange.

Splio fait évoluer le Marketing Automation vers l'Individuation® Marketing pour permettre aux entreprises d'activer et d'engager chacun de leurs clients au cas par cas dans une relation unique grâce à l'IA. La plateforme d'Individuation® Marketing repose sur une innovation sans équivalent sur le marché, l'arbitrage, chargé de transmettre chaque jour de façon 100 % automatisée la communication la plus pertinente vers le canal le plus approprié pour chacun des clients. Cet arbitrage a pour différentiateur unique de calculer l'optimum à partir des enjeux de l'entreprise, leurs objectifs et contraintes, et des appétences de chacun de ses clients.

Mireille Messine est la CEO de Splio et Grégory Chapron le Co-CEO. La société compte parmi ses investisseurs Sofiouest, Ring Capital, BPI-FAN, Omnes, Seventure, Amundi PEF, BNP Paribas Développement et SWEN.

A propos de Tinyclues

Tinyclues est une société de la MarTech qui édite une solution de marketing prédictif basé sur le Deep Learning. Plébiscitée par ses utilisateurs, la solution est aujourd'hui utilisée par plus d'une centaine de marques parmi lesquelles Veepee, Fnac, Accor, Samsung, Tiffany & Co ou encore la SNCF.

L'IA de pointe de Tinyclues analyse avec précision les données First-Party afin que les équipes CRM puissent prédire l'intention d'achat de leurs clients et ainsi lancer des campagnes en quelques minutes.

Tinyclues a reçu le Sammy Award 2021 du « Produit de l'année » et le Martech Breakthrough Award de la « Meilleure solution CRM d'entreprise » en 2021 et 2022. Tinyclues figure parmi les "Vendor to Watch" dans le Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics de Gartner et parmi les "Cool Vendors" dans le Multichannel Marketing Report. Par ailleurs, G2 a décerné à Tinyclues les certifications "Users Love Us" et "High-Performer" en 2021 et 2022.

Tinyclues compte compte parmi ses investisseurs ISAI, Elaia, Alven Capital et EQT Ventures.

