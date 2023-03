Hommage à Serge Bouchard - La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles devient la bibliothèque Serge-Bouchard





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - C'est maintenant officiel : la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles devient la bibliothèque Serge-Bouchard, en hommage à l'anthropologue, auteur et animateur, décédé le 11 mai 2021.

« Dès l'annonce du décès de Serge Bouchard, plusieurs personnes m'ont interpellée pour que l'arrondissement puisse faire vivre sa mémoire dans le quartier qui l'a vu grandir. C'est extrêmement touchant de voir qu'un lieu de culture, de savoir, d'échanges, de mots, de lettres, bref un lieu à l'image de M. Bouchard, porte aujourd'hui son nom à Pointe-aux-Trembles », a déclaré Mme Caroline Bourgeois, remerciant au passage le soutien de l'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles dans les démarches du changement toponymique.

C'est en présence de membres de la famille, d'ami(e)s, d'anciens collaborateurs, d'élu(e)s et de nombreux autres invité(e)s que la mairesse de l'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois, a officialisé le changement de nom de la bibliothèque. La fille de Serge Bouchard, Mme Lou Lévesque Bouchard, ainsi que son frère, M. Ronald Bouchard ont également été invités à signer le livre d'or de l'arrondissement au son d'un pianiste qui accompagnait une lecture théâtrale d'un extrait d'une oeuvre de M. Bouchard.

Également présente sur place, la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Ericka Alneus a tenu à souligner l'événement. « Serge Bouchard, porté par sa passion, sa rigueur et sa curiosité, a su ouvrir les esprits, toujours avec bienveillance et sensibilité. La Bibliothèque Serge-Bouchard permet de célébrer et de reconnaître le legs immense de cet homme de lettres, de mots et de savoir ».

Émus et fiers de l'hommage rendu à Serge Bouchard, ses deux frères Ronald et Michel ont quant à eux tenu à souligner la décision. « Nous sommes à la fois honorés et heureux que Serge, d'une certaine façon, rentre ainsi chez lui, à la Pointe-aux-Trembles, qu'il a tant aimé ».

Afin de mettre en évidence ce changement identitaire, l'équipe de la bibliothèque a apposé quelques passages des oeuvres de M. Bouchard aux murs en plus d'installer un présentoir mettant en valeur sa collection de livres. Au cours des prochains mois, il est également prévu d'intégrer des références en sa mémoire dans certaines activités de la programmation de l'arrondissement et de produire un panneau d'interprétation pour faire connaître et revivre l'oeuvre de l'écrivain.

« Cet hommage, c'est notre façon de garder bien vivantes les racines de Serge Bouchard dans notre quartier, c'est un devoir de mémoire envers celui qui se faisait lui-même un devoir de mémoire sur le monde », de conclure Mme Bourgeois.

Rappelons que les démarches de changement de nom de la bibliothèque ont été entamées en mars 2022 avant d'être entérinées par la Commission de la toponymie du Québec et le conseil municipal en décembre dernier.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 19:53 et diffusé par :