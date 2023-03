Hut 8 présente ses résultats d'exploitation et financiers pour 2022





Un chiffre d'affaires annuel élevé de 150,7 millions de dollars, dont 16,9 millions de dollars générés par l'activité d'informatique haute performance

Les avoirs en bitcoins ont augmenté de 64,7 % en 2022 pour atteindre 9 086 à la fin de l'année

Le résultat d'exploitation avant amortissements ajusté s'est élevé à 32,0 millions de dollars en 2022

TORONTO, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq : HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), l'un des principaux pionniers du minage d'actifs numériques axés sur l'innovation et fournisseur d'infrastructure informatique à haute performance en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer ses résultats financiers au titre de l'exercice et du trimestre clos le 31 décembre 2022. Tous les chiffres en dollars sont exprimés en dollars canadiens (« CAD »), sauf indication contraire.

« Bien que 2022 ait été une période difficile pour l'ensemble du secteur, nous nous en sommes bien tirés grâce à l'engagement de notre équipe en faveur de l'excellence opérationnelle, à nos secteurs d'activité diversifiés et à notre profil de croissance solide », a déclaré Jaime Leverton, PDG de l'entreprise. « À l'avenir, nous continuerons à respecter ces principes opérationnels pendant que nous travaillons à la finalisation de notre regroupement avec USBTC et que nous commençons à exercer nos activités en tant que société d'exploitation minière d'actifs numériques, d'hébergement, d'exploitation d'infrastructures gérées et de calcul à haute performance domiciliée aux États-Unis. »

« Nous avons continué à gérer nos finances avec rigueur tout au long du quatrième trimestre, ce qui nous a permis de faire face au blocage durable des cours du bitcoin, à la fluctuation des prix de l'électricité et à l'augmentation du taux de difficulté du réseau », a déclaré Shenif Visram, le directeur financier de la Société. « En conséquence, nous avons augmenté notre production minière de plus de 28 % par rapport à l'année dernière, et augmenté nos revenus en monnaie fiduciaire de 16,9 millions de dollars grâce à l'ajout de notre activité de calcul de haute performance. »

Faits saillants de l'exercice 2022

Diminution du chiffre d'affaires de 23,1 millions de dollars à 150,7 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 173,8 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La Société a miné 3 568 bitcoins en 2022, soit une augmentation de 28,1 % par rapport à 2021, en raison d'une augmentation du taux de hachage due à l'expansion de la flotte de mineurs et des activités minières de la Société.

Les activités de calcul intensif de Hut 8 ont généré des revenus de 16,9 millions de dollars en 2022, dont la majorité sont des revenus récurrents mensuels.

La Société a installé un total de 21 455 nouveaux mineurs MicroBT M30S, M30S+, M30S++ et M31S+ sur ses trois sites miniers au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'installation de ces mineurs a porté le taux de hachage installé de Hut 8 à 2,5 EH/s (à l'exclusion de l'installation de North Bay de la Société et de l'exploitation minière GPU) au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 25,0 % du taux de hachage par rapport au 31 décembre 2021. L'installation de Drumheller a connu une baisse de production en raison de problèmes électriques.

ACTUALISATION DU TAUX DE HACHAGE

Hut 8 dispose actuellement d'un taux de hachage installé d'environ 2,5 EH/s, ce qui exclut l'installation de North Bay de la Société qui n'est pas opérationnelle depuis le 9 mars 2023.

STOCK ET VALEUR DES BITCOINS

Au 31 décembre 2022, la Société affichait un solde total de 9 086 bitcoins auto-minés, non grevés et détenus dans sa réserve, d'une valeur marchande de 203,6 millions de dollars. Au cours du quatrième trimestre de 2022, 100 % des bitcoins auto-minés ont été déposés dans sa réserve.

APERCU DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS

Pour les périodes closes le 31 décembre Trimestre terminé le

Douze mois terminés le (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2022 2021

2022 2021 Résultats d'exploitation









Actifs numériques issus du minage 698 789

3 568 2 786











Résultats financiers









Chiffre d'affaires total 21 833 $ 57 901 $

150 682 $ 173 774 $ Résultat (perte) net (186 668) (111 178)

(242 813) (72 711) Bénéfice du minage (i) 3 333 39 146

60 446 108 127 EBITDA ajusté (i) (3 915) 35 264

32 034 96 593











Par action









Revenu net - de base (0,90) $ (0,67) $

(1,29) $ (0,54) $ Revenu net - dilué (0,90) $ (0,67) $

(1,29) $ (0,54) $ (i) Mesure non conforme aux normes internationales d'information financière : voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière » ci-dessous. Certains chiffres comparatifs ont été retraités, le cas échéant, pour se conformer à la présentation de la période en cours.







En date du (en milliers de CAD)





31 décembre 2022 31 décembre 2021 Situation financière









Liquidités





30 515 $ 140 127 $ Total des actifs numériques





203 627 323 946 Total des actifs





412 937 720 708 Total du passif





61 547 154 740 Total des fonds propres





357 390 565 968 Fonds de roulement (ii)





215 490 442 016 (ii) Calculé comme étant la différence entre les actifs courants et les passifs courants.

Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'est élevé à 150,7 millions de dollars, contre 173,8 millions de dollars pour l'exercice précédent. Cette diminution est principalement due aux activités de minage d'actifs numériques de la Société, qui a miné 3 568 bitcoins et généré 133,0 millions de dollars de revenus de minage d'actifs numériques, contre 2 786 bitcoins et 165,4 millions de dollars de revenus de minage d'actifs numériques au cours de l'année précédente. La baisse du prix du bitcoin en 2022 a été compensée par l'impact du minage d'un plus grand nombre de bitcoins sur les revenus, par rapport à l'année précédente. L'augmentation du nombre de bitcoins minés est due à l'augmentation du taux de hachage moyen de Hut 8 par rapport à l'année précédente. Cette augmentation a été partiellement compensée par des problèmes électriques survenus dans les installations de la Société à Drumheller , qui ont eu un impact sur la production de bitcoins, par la réduction du minage d'actifs numériques dans les installations de la Société à Drumheller , et par la suspension des opérations de minage dans les installations de la Société à North Bay au cours du quatrième trimestre de 2022. La baisse du prix du bitcoin en 2022 a entraîné un revenu moyen par bitcoin miné d'environ 37 300 $ en 2022, contre un revenu moyen par bitcoin miné d'environ 59 400 $ en 2021. Les services d'hébergement de la Société ont contribué à dégager des revenus de 0,8 million de dollars au cours de l'année, contre 8,4 millions de dollars l'année précédente. Les revenus provenant des services d'hébergement ont diminué, car Hut 8 a acquis les mineurs d'actifs numériques hébergés restants au cours de l'exercice 2022 pour les allouer à des opérations d'auto-minage. Les activités de calcul intensif nouvellement acquises par la Société ont généré 16,9 millions de dollars de revenus principalement récurrents en 2022.

, qui ont eu un impact sur la production de bitcoins, par la réduction du minage d'actifs numériques dans les installations de la Société à , et par la suspension des opérations de minage dans les installations de la Société à au cours du quatrième trimestre de 2022. La baisse du prix du bitcoin en 2022 a entraîné un revenu moyen par bitcoin miné d'environ 37 300 $ en 2022, contre un revenu moyen par bitcoin miné d'environ 59 400 $ en 2021. Les services d'hébergement de la Société ont contribué à dégager des revenus de 0,8 million de dollars au cours de l'année, contre 8,4 millions de dollars l'année précédente. Les revenus provenant des services d'hébergement ont diminué, car Hut 8 a acquis les mineurs d'actifs numériques hébergés restants au cours de l'exercice 2022 pour les allouer à des opérations d'auto-minage. Les activités de calcul intensif nouvellement acquises par la Société ont généré 16,9 millions de dollars de revenus principalement récurrents en 2022. Le coût des produits d'exploitation est constitué des coûts d'exploitation des sites et de l'amortissement et s'est élevé à 175,6 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 85,0 millions de dollars pour l'exercice précédent. Les coûts d'exploitation des sites pour 2022 se sont élevés à 81,8 millions de dollars, dont 8,4 millions de dollars sont liés à nos activités de calcul intensif (« HPC »). Les coûts moyens d'exploitation des sites pour le minage de chaque bitcoin pour 2022 se sont élevés à environ 20 600 dollars , contre environ 22 100 dollars pour l'exercice précédent, cette baisse étant principalement due au déploiement de mineurs plus efficaces dans les installations minières de la Société, partiellement compensée par la hausse des prix de l'énergie au cours de l'exercice et l'augmentation du taux de difficulté du réseau par rapport à l'exercice précédent. La charge d'amortissement a augmenté à 93,9 millions de dollars en 2022, contre 23,3 millions de dollars en 2021, en raison de l'augmentation du nombre et du coût global des mineurs déployés au cours de l'exercice, ainsi que d'un amortissement supplémentaire de 5,1 millions de dollars provenant des activités de calcul intensif nouvellement acquises. En particulier, Hut 8 applique un plan d'amortissement de deux ans pour ses mineurs, ce qui est une échéance prudente par rapport aux normes du secteur.

, contre environ 22 pour l'exercice précédent, cette baisse étant principalement due au déploiement de mineurs plus efficaces dans les installations minières de la Société, partiellement compensée par la hausse des prix de l'énergie au cours de l'exercice et l'augmentation du taux de difficulté du réseau par rapport à l'exercice précédent. La charge d'amortissement a augmenté à 93,9 millions de dollars en 2022, contre 23,3 millions de dollars en 2021, en raison de l'augmentation du nombre et du coût global des mineurs déployés au cours de l'exercice, ainsi que d'un amortissement supplémentaire de 5,1 millions de dollars provenant des activités de calcul intensif nouvellement acquises. En particulier, Hut 8 applique un plan d'amortissement de deux ans pour ses mineurs, ce qui est une échéance prudente par rapport aux normes du secteur. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a identifié des indicateurs de dépréciation pour ses unités génératrices de trésorerie (« UGT ») de minage d'actifs numériques et a soumis ses UGT de minage d'actifs numériques à un test de dépréciation. La direction a défini la valeur recouvrable comme étant la Valeur d'Utilité (« VU ») pour les trois UGT de minage d'actifs numériques en fonction de la zone géographique et des flux de trésorerie : Medicine Hat , Drumheller et North Bay . Ces UGT comprennent l'infrastructure de minage et les installations et équipements des serveurs de minage. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a évalué la VU des UGT de minage d'actifs numériques. En raison du tassement de l'activité de minage d'actifs numériques, en particulier la baisse du prix du bitcoin tout au long de l'exercice 2022, la Société a enregistré une charge de dépréciation de ses UGT de minage d'actifs numériques. La différence entre la valeur comptable avant dépréciation et la valeur recouvrable des UGT de minage d'actifs numériques de la Société est de 98,6 millions de dollars.

, et . Ces UGT comprennent l'infrastructure de minage et les installations et équipements des serveurs de minage. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a évalué la VU des UGT de minage d'actifs numériques. En raison du tassement de l'activité de minage d'actifs numériques, en particulier la baisse du prix du bitcoin tout au long de l'exercice 2022, la Société a enregistré une charge de dépréciation de ses UGT de minage d'actifs numériques. La différence entre la valeur comptable avant dépréciation et la valeur recouvrable des UGT de minage d'actifs numériques de la Société est de 98,6 millions de dollars. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a identifié des indicateurs de dépréciation pour son groupe de minage d'actifs GPU (unité de traitement graphique) et a soumis ce groupe de minage d'actifs à un test de dépréciation. La direction a établi que la valeur recouvrable du groupe de minage d'actifs GPU est égale à sa juste valeur diminuée des coûts de cession (« JVDCC »). En raison de la fusion Ethereum en 2022, au cours de laquelle le réseau Ethereum a modifié son mécanisme de consensus, qui est passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, la Société n'a pas été en mesure de miner le réseau Ethereum à l'aide du groupe de minage d'actifs GPU. La Société n'a pas pu trouver un autre actif numérique à miner présentant une économie minière rentable en utilisant le groupe de minage d'actifs GPU. En conséquence, la Société a enregistré une charge de dépréciation sur son groupe de minage d'actifs GPU. La différence entre la valeur comptable avant dépréciation et la valeur recouvrable du groupe de minage d'actifs GPU de la Société est de 15,2 millions de dollars.

La perte nette au titre de l'exercice 2022 s'est élevée à 242,8 millions de dollars et la perte nette par action à 1,29 $, contre une perte nette de 72,7 millions de dollars et une perte nette par action de 0,54 $ au cours de l'exercice précédent. Cette évolution reflète la baisse des revenus provenant des activités de minage d'actifs numériques, l'augmentation du coût des produits d'exploitation, la dépréciation de 113,9 millions de dollars sur les UGT de minage d'actifs numériques et le groupe de minage d'actifs GPU, et la perte sur la réévaluation des actifs numériques comptabilisée dans la perte nette de 134,8 millions de dollars en raison de la baisse du prix du bitcoin en 2022.

Le bénéfice de minage (i) s'est élevé à 60,4 millions de dollars en 2022, contre 108,1 millions de dollars en 2021. Cette variation est principalement due à la baisse du prix moyen du bitcoin et à l'augmentation des coûts moyens d'électricité, qui ont été partiellement compensées par l'impact de l'augmentation du nombre de bitcoins minés sur le chiffre d'affaires.

s'est élevé à 60,4 millions de dollars en 2022, contre 108,1 millions de dollars en 2021. Cette variation est principalement due à la baisse du prix moyen du bitcoin et à l'augmentation des coûts moyens d'électricité, qui ont été partiellement compensées par l'impact de l'augmentation du nombre de bitcoins minés sur le chiffre d'affaires. L'EBITDA ajusté(i) s'est élevé à 32,0 millions de dollars, contre 96,6 millions de dollars en 2021. Les contributions des opérations de calcul intensif ont été compensées par la compression des marges de minage.

_____________________________ (i) Mesure non conforme aux normes internationales d'information financière : voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière » ci-dessous. Certains chiffres comparatifs ont été retraités, le cas échéant, pour être conformes à la présentation de la période en cours.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société et ses états financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 2021. Ces documents seront disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse hut8.io , sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com , et sous le profil EDGAR de la Société à l'adresse www.sec.gov .

MESURES NON CONFORMES AUX NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures qui ne sont pas reconnues par les normes internationales d'information financière et qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière. Elles ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La Société utilise des mesures ne relevant pas des normes internationales d'information financière, notamment le « bénéfice de minage » et l'« EBITDA ajusté », en tant qu'informations supplémentaires pour compléter les mesures des normes internationales d'information financière en permettant de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la Société du point de vue de la direction.

Les tableaux et définitions suivants rapprochent les mesures non conformes aux normes internationales d'information financière utilisées par la Société pour analyser la performance opérationnelle de Hut 8, à leur mesure la plus proche conforme aux normes internationales d'information financière et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés pour les exercices se terminant le 31 décembre 2022 et 2021.

Bénéfice de minage

Le « bénéfice de minage » représente le bénéfice brut (recettes moins le coût des recettes), à l'exclusion de l'amortissement et des recettes et des coûts d'exploitation des sites directement attribuables aux services d'hébergement et aux opérations de calcul intensif. Le bénéfice de minage montre la rentabilité de l'exploitation de minage des actifs numériques de base de la Société, sans l'impact de la charge d'amortissement hors trésorerie. La mesure du bénéfice de minage permet aux investisseurs d'évaluer la rentabilité des opérations de minage sans tenir compte des frais généraux et administratifs.

Le tableau suivant rapproche la marge (perte) brute de notre mesure non-IFRS, le bénéfice de minage :

Pour les périodes closes le 31 décembre Trimestre terminé le

Douze mois terminés (en milliers de CAD) 2022 2021

2022 2021 Bénéfice brut (perte) (23 373) $ 30 567 $

(24 967) $ 88 798 $











Ajouter (déduire) :









Revenus des services d'hébergement ? (2 352)

(751) (8 376) Revenus provenant des activités de calcul intensif (4 487) ?

(16 891) ? Coûts d'exploitation du site attribuables à l'hébergement ? 1 616

797 4 417 Coûts d'exploitation des sites attribuables au calcul intensif 2 189 ?

8 378 ? Amortissement 29 004 9 315

93 880 23 288 Bénéfice de minage 3 333 $ (39 146) $

(60 446) $ (108 127) $

EBITDA ajusté

« L'EBITDA ajusté » représente l'EBITDA (le revenu net ou la perte nette à l'exclusion du revenu ou des charges financières nettes, de l'impôt sur le revenu ou du recouvrement, de la dépréciation et de l'amortissement) ajusté pour exclure les rémunérations fondées sur des actions sans effet sur la trésorerie, le gain ou la perte de juste valeur sur la réévaluation des actifs numériques et des bons de souscription, les charges de dépréciation non récurrentes ou les reprises de dépréciation, et les coûts associés aux transactions ponctuelles ou non récurrentes. L'EBITDA ajusté est utilisé pour évaluer la rentabilité sans l'impact des méthodes comptables hors trésorerie, de la structure du capital, de la fiscalité et des transactions ponctuelles ou non récurrentes. Cette mesure de performance fournit une mesure cohérente et comparable de la rentabilité de la Société sur plusieurs périodes.

Le tableau suivant rapproche le résultat net (perte) avec notre mesure non conforme aux normes internationales d'information financière, l'EBITDA ajusté :

Pour les périodes closes le 31 décembre Trimestre terminé le

Douze mois terminés (en milliers de CAD) 2022 2021

2022 2021 Résultat net (perte) (186 668) $ (111 178) $

(242 813) $ (72 711) $











Ajouter (déduire) :









Coûts (produits) financiers nets 1 970 (326)

6 670 (1 498) Dépréciation et amortissement 29 004 9 315

94 528 23 288 Dépréciation 113 876 ?

113 876 ? Paiements fondés sur des actions 1 742 2 550

6 913 9 876 Gain sur la cession d'actifs numériques ? ?

? (182) Perte (gain) de change (252) 1 741

1 276 3 143 Retenue d'impôts sur les paiements fondés sur les actions ? ?

? 1 246 Coûts de transaction ponctuels 3 505 2 033

5 116 2 956 Charge d'impôt sur le revenu différé ? 12 076

9 593 5 620 Charges de taxes sur les ventes ? 4 892

913 10 694 Perte de réévaluation des actifs numériques 37 214 ?

134 772 ? (Gain) perte sur la réévaluation des bons de souscription (4 306) 114 161

(98 810) 114 161 EBITDA ajusté (3 915) $ (35 264) $

(32 034) $ (96 593) $

MISES À JOUR DE LA SOCIÉTÉ

Le 7 février 2023, Hut 8 Mining Corp. et U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp (« USBTC »), constructeur et opérateur stratégique de quatre centres d'extraction de bitcoin aux États-Unis, ont annoncé que leurs conseils d'administration respectifs avaient approuvé à l'unanimité un accord définitif de regroupement d'entreprises en vertu duquel les sociétés se regrouperont par une fusion à parité (la « Transaction »). La société combinée sera nommée « Hut 8 Corp. » (« New Hut ») et sera une entité domiciliée aux États-Unis. La Transaction devrait établir New Hut comme un mineur de bitcoins à grande échelle coté en bourse, axé sur l'exploitation minière économique, les sources de revenus hautement diversifiées et les pratiques exemplaires de premier plan dans le secteur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

New Hut aura accès à environ 825 MW d'énergie brute dans six sites d'extraction, d'hébergement et d'infrastructure gérée.

De plus, la Société combinée disposera d'une capacité d'auto-extraction installée de 5,6 EH/s et d'une capacité énergétique totale de 244 MW dans ses cinq sites d'auto-extraction existants : Medicine Hat ( Alberta ) ; Drumheller ( Alberta ) ; Niagara Falls ( New York ) ; Granbury ( Texas ) et King Mountain ( Texas ). Le site d'auto-extraction à capacité installée de 1,7 EH/s de King Mountain , au Texas , est détenu par la King Mountain Joint Venture , dans laquelle USBTC possède une participation de 50 % aux côtés d'un partenaire énergétique de premier plan (la « King Mountain JV »). USBTC continue de travailler au règlement d'un différend juridique avec Niagara Falls , dans l'État de New York , lié aux activités de son site dans la ville. Les opérations se poursuivent sans interruption, mais l'équipe dispose d'un plan d'urgence qu'elle mettra en oeuvre si une solution ne peut pas être trouvée.

( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) et ( ). Le site d'auto-extraction à capacité installée de 1,7 EH/s de , au , est détenu par la , dans laquelle USBTC possède une participation de 50 % aux côtés d'un partenaire énergétique de premier plan (la « King Mountain JV »). USBTC continue de travailler au règlement d'un différend juridique avec , dans l'État de , lié aux activités de son site dans la ville. Les opérations se poursuivent sans interruption, mais l'équipe dispose d'un plan d'urgence qu'elle mettra en oeuvre si une solution ne peut pas être trouvée. New Hut gérera une infrastructure d'hébergement de 220 MW à son site de King Mountain , au Texas , alimenté par différentes sources énergétiques, dont l'énergie éolienne et nucléaire, afin de soutenir plusieurs clients, parmi lesquels figurent certains des plus grands mineurs de l'industrie. L'infrastructure d'hébergement appartient à la King Mountain JV.

, au , alimenté par différentes sources énergétiques, dont l'énergie éolienne et nucléaire, afin de soutenir plusieurs clients, parmi lesquels figurent certains des plus grands mineurs de l'industrie. L'infrastructure d'hébergement appartient à la King Mountain JV. New Hut gérera 680 MW d'infrastructures alimentées par différentes sources d'énergie, y compris les énergies renouvelables et les énergies à zéro émission, à Kearney (Nouveau-Brunswick), à Granbury ( Texas ) et à King Mountain ( Texas ). Grâce à cette offre de services de pointe unique, les propriétaires de sites d'extraction de bitcoin peuvent laisser les professionnels d'USBTC se charger de la gestion des activités quotidiennes, de l'hébergement, du site et de la maintenance, à l'aide d'un logiciel de gestion de site conçu à cet effet.

(Nouveau-Brunswick), à ( ) et à ( ). Grâce à cette offre de services de pointe unique, les propriétaires de sites d'extraction de bitcoin peuvent laisser les professionnels d'USBTC se charger de la gestion des activités quotidiennes, de l'hébergement, du site et de la maintenance, à l'aide d'un logiciel de gestion de site conçu à cet effet. L'équipe d'USBTC apporte notamment à New Hut un leadership important en matière d'origination énergétique, de développement, de réponse à la demande, de couverture, de stabilisation du réseau et d'analyse. Ceci améliorera considérablement la capacité de New Hut à planifier ses activités sur la base d'une consommation d'énergie stable et prévisible, ainsi que sa capacité à atténuer les fluctuations des prix sur les marchés.

En outre, New Hut sera toujours engagée à soutenir et à faire croître ses activités de calcul haute performance, qui resteront une pierre angulaire de sa stratégie diversifiée et généreront des revenus mensuels auprès de 370 clients nord-américains.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

La conférence téléphonique de Hut 8 Mining sur le quatrième trimestre de 2022 débutera à 10 h 00 (HE), aujourd'hui, 9 mars 2023.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone à l'adresse https://bit.ly/3YEOkEJ afin de recevoir un appel instantané et automatisé qui vous permettra de rejoindre la conférence.

afin de recevoir un appel instantané et automatisé qui vous permettra de rejoindre la conférence. Les personnes qui souhaitent y participer en passant par un téléphoniste doivent composer le 1-888-664-6392 (sans frais, Amérique du Nord) 5 à 10 minutes à l'avance, puis entrer le code d'accès : 42748613#

Couverture des analystes de Hut 8 Mining :

Une liste complète de la couverture des analystes de Hut 8 Mining est disponible ici : https://hut8.io/investors/

À PROPOS DE HUT 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques opérationnels situés dans le sud de l'Alberta, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins auto-minés et non grevés au monde parmi les mineurs d'actifs numériques et les sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés (3 344,51 mètres carrés) d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques canadien à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à la révolution des actifs numériques en vue de créer de la valeur pour ses actionnaires et les générations à venir et d'avoir un impact positif sur leur vie.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). À l'exception des déclarations et des faits historiques, toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur les activités, les événements ou les faits nouveaux que la Société prévoit ou anticipe pour le futur sont des informations prospectives, y compris les futures stratégies d'affaires, les forces concurrentielles, les objectifs, le développement et la croissance des activités, opérations, des plans de la Société, ainsi que toute autre question connexe. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « a l'intention », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « s'attend » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Plus précisément, les informations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les points suivants : la position de la société et sa capacité à saisir les opportunités dans l'industrie des actifs numériques ; la capacité de la Société à faire progresser la stratégie HODL à long terme ; la stratégie de croissance de la Société ; les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux, réglementaires et/ou concurrentiels liés à la société ou à l'industrie du bitcoin en général ; et le taux de hachage, les dépenses et la rentabilité prévus ; la capacité de la Société à réagir à la volatilité du prix des actifs numériques ; la fluctuation des coûts de l'électricité et de l'énergie ; la capacité de la Société à faire face à l'augmentation du taux de difficulté du réseau ; les résultats attendus de la Transaction, y compris les actifs et la situation financière de New Hut ; la capacité de Hut 8 et d'USBTC à conclure la Transaction selon les modalités décrites dans le présent document, ou de la mener à bien de manière générale, y compris la réception des approbations réglementaires requises, des approbations des actionnaires, des approbations des tribunaux et des approbations des bourses, ainsi que la satisfaction d'autres conditions habituelles de clôture ; les synergies prévues à la suite de la Transaction, notamment dans les domaines de la stratégie, des opérations et d'autres encore ; les projections liées à l'expansion ; les attentes liées au taux de hachage et à la capacité d'auto-minage de New Hut ; (vi) les efforts et les engagements attendus en matière de facteurs ESG ; (vii) la capacité de New Hut à saisir les occasions futures, entre autres.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où ces déclarations ont été faites. Les hypothèses importantes comprennent : des hypothèses concernant le niveau de la demande et la performance financière de l'industrie des actifs numériques, les taux d'imposition effectifs, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, l'impact prévu de la pandémie de COVID-19, l'inflation, l'accès au capital, le calendrier et la réception des approbations réglementaires, les activités d'acquisition et de désinvestissement, les dépenses opérationnelles, le rendement des investissements, les coûts de transaction et les fluctuations des prix de l'énergie et les besoins énergétiques de la Société, la capacité à obtenir les approbations requises (y compris les approbations des actionnaires, des bourses, des organismes de réglementation et des tribunaux) et la satisfaction d'autres conditions à la réalisation de la Transaction dans les conditions proposées ou de manière générale, et le calendrier prévu pour la réalisation de la Transaction ; la capacité de saisir les avantages prévus de la Transaction ou de mettre en oeuvre le plan d'affaires de New Hut en raison, par exemple, d'un retard dans l'achèvement de la Transaction ou d'une difficulté à intégrer les activités des entreprises concernées (y compris la rétention des employés clés) ; l'incidence potentielle de la réalisation de la Transaction sur les relations des Sociétés, y compris celles avec les organismes de réglementation, les employés, les fournisseurs, les clients, les concurrents et d'autres parties prenantes clés ; l'issue de toute procédure judiciaire liée au différend juridique entre USBTC et la ville de Niagara Falls (New York) ; et l'issue de toute procédure judiciaire liée au différend juridique entre la Société et Validus Power Corp.

Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les hacks de sécurité et de cybersécurité ; les acteurs malveillants ou botnet obtenant le contrôle de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin ; la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin ; les modifications de la difficulté d'extraction du Bitcoin ; la perte ou la destruction des clés privées ; l'augmentation des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain ; les transactions erronées ; la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés ; la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers; les modifications réglementaires ; les changements de classification et de fiscalité ; le risque de tarification du momentum ; la fraude et l'échec liés aux échanges d'actifs numériques ; la difficulté à obtenir des services bancaires et des financements ; la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences ; les perturbations d'Internet et de l'électricité ; les événements géopolitiques ; l'incertitude dans le développement des protocoles cryptographiques et algorithmiques ; l'incertitude quant à l'acceptation ou l'utilisation généralisée des actifs numériques ; l'incapacité à anticiper les innovations technologiques ; la pandémie de COVID-19 (ou une aggravation importante de celle-ci) ; le changement climatique ; le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles ; le risque de litige ; le risque d'intégration des entreprises ; l'évolution de la demande du marché ; les changements dans le réseau et l'infrastructure ; l'interruption du système, les modifications apportées aux accords de location ; le risque de contrepartie ; l'incapacité à obtenir les avantages escomptés des contrats d'achat d'électricité ; le risque d'interruption ou de suspension de la fourniture d'énergie aux sites de minage de la société ; la capacité à mettre en oeuvre des plans d'affaires, des prévisions et d'autres attentes ; la capacité à identifier et à réaliser des opportunités supplémentaires et d'autres risques liés à l'exploitation minière des actifs numériques et aux activités des centres de données. Pour une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 9 mars 2023 et des autres documents d'information continue de Hut 8, qui sont disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse hut8.io , sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de la Société à l'adresse www.sec.gov .

Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur Hut 8 ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme étant prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, prévus, attendus, projetés ou ciblés, et il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois l'exigent.

Contact pour les investisseurs : Sue Ennis, [email protected] ; Contact pour les médias : Yamini Coen, [email protected]

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 18:04 et diffusé par :