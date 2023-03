La Suisse s'engage à verser 15 millions de francs au Fonds de l'initiative Bamboo-UNCDF pour les pays les moins avancés





BERNE, Suisse, 10 March 2023 / PRN Africa / -- La stratégie suisse de coopération internationale 2021-24 met en avant l'engagement avec le secteur privé (PSE), qui constitue un important levier de réalisation du développement durable et de réduction de la pauvreté. Désireuse de s'associer au secteur privé pour concrétiser les Objectifs de développement durable (ODD), la Direction du développement et de la coopération (DDC) a accordé 15 millions de francs au Fonds de l'initiative Bambou-UNCDF pour les pays les moins avancés (BUILD).

Le fonds BUILD est un fonds d'investissement unique en son genre destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) des pays les moins avancés et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La combinaison d'investissements publics et privés permettra d'avoir un impact positif sur le terrain et de contribuer à la réalisation des ODD.

Lancé en 2020 et géré par Bamboo Capital Partners (BCP), plateforme d'investisseurs basée en Suisse, le fonds BUILD apporte du capital de croissance aux entreprises identifiées, soutenues et accompagnées par le Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF). L'objectif global de ce fonds est de contribuer à la réduction de la pauvreté, de réduire les inégalités entre les sexes et de promouvoir une croissance économique inclusive et durable. Le fonds BUILD vise à investir dans quatre secteurs, à savoir 1) la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agro-industrie ; 2) l'inclusion et l'innovation financières ; 3) l'économie verte et les énergies renouvelables ; 4) les infrastructures locales. Par ailleurs, il met l'accent, dans tous ses projets, sur l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Un élément clé de cette démarche est la promotion économique des femmes, notamment par le soutien aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Le fonds BUILD contribue ainsi à la réalisation de plusieurs objectifs de la stratégie suisse de coopération internationale 2021-24.

Promouvoir une croissance économique inclusive et durable

La Suisse soutiendra le fonds BUILD au moyen de deux financements distincts mais complémentaires : premièrement, un investissement direct de cinq millions de francs, pouvant être déployé à l'échelle mondiale dans les pays et les secteurs présentant le déficit de financement le plus important par rapport à la réalisation de l'Agenda 2030 et deuxièmement, un investissement indirect de neuf millions de francs par l'intermédiaire d'une contribution au UNCDF, qui affectera cette somme à des investissements en Zambie et au Zimbabwe. Enfin, la DDC soutient à hauteur d'un million de francs l'agence de coopération technique BUILDER, qui est étroitement associée à des activités de développement de pipelines, de constitution de portefeuilles et de conseil aux entreprises.

La DDC travaille depuis longtemps en Afrique australe et ce financement a été spécifiquement affecté à des projets en Zambie et au Zimbabwe, deux pays qui font partie de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC). Le soutien suisse dans la région a commencé en 1994 en Afrique du Sud et s'est ensuite développé pour prendre la forme d'un programme régional mis en place dans plusieurs États membres de la SADC. À partir de 2023, le programme se concentrera uniquement sur le Zimbabwe et la Zambie. Au Zimbabwe, des activités dans les domaines de la sécurité alimentaire ainsi que de la santé et des droits sexuels et reproductifs, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes, ont été développées en réaction à la crise humanitaire qui fait rage depuis 2008.

En Zambie et au Zimbabwe, comme dans de nombreux pays en développement, les PME ont du mal à répondre à leurs besoins financiers, bien qu'elles jouent un rôle important dans la réalisation des ODD et contribuent à la croissance économique. En conséquence, leur productivité s'en voit limitée et leur survie est menacée. Les financements mixtes, en hausse, devraient en principe remédier à cette pénurie de moyens. Malgré cela, seuls 6% des fonds privés mobilisés par le financement public du développement ont bénéficié aux pays les moins avancés.

