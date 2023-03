Politique extérieure, économie, droits de l'homme: la secrétaire d'État du DFAE, Livia Leu, mène des consultations politiques en Afrique du Sud





BERNE, Suisse, 10 March 2023 / PRN Africa / -- Aujourd'hui, à Pretoria, la secrétaire d'État du DFAE, Livia Leu, a rencontré le vice-ministre des relations internationales d'Afrique du Sud, Alvin Botes. Les consultations ont principalement porté sur des sujets de politique extérieure et sur des questions bilatérales concernant l'économie, les droits de l'homme ainsi que la formation, la recherche et l'innovation. L'Afrique du Sud est l'un des pays prioritaires de la stratégie de politique extérieure 2020-2023 du Conseil fédéral et le plus important partenaire économique de la Suisse en Afrique.

Des rencontres de haut niveau, fondées sur un protocole d'entente, ont régulièrement lieu depuis 2008 afin de renforcer la coopération ? déjà étroite et diversifiée ? entre la Suisse et l'Afrique du Sud. Les groupes de travail définis dans ce protocole, qui se penchent spécifiquement sur la politique extérieure, les droits de l'homme, les relations économiques et commerciales, le développement économique ainsi que la formation, la recherche et l'innovation, rendent compte de leurs résultats lors des consultations politiques annuelles.

À l'occasion du 10e cycle de consultations, la Suisse et l'Afrique du Sud ont notamment échangé sur la coopération économique et politique, certains thèmes régionaux, les droits de l'homme et le Conseil de sécurité de l'ONU. La secrétaire d'État Livia Leu a présenté à son interlocuteur le travail et en particulier les priorités thématiques de la Suisse au sein de cette institution. Les discussions ont également porté sur les conséquences de la guerre contre l'Ukraine et sur le travail de l'Union africaine.

La Suisse et l'Afrique du Sud se sont félicitées de leur étroite collaboration dans le domaine des droits de l'homme, en particulier en matière de prévention de la torture. Elles se sont en outre déclarées satisfaites de la co-présidence, l'an dernier, du Réseau des points focaux Femmes, paix et sécurité, et notamment de la conférence de deux jours qui s'est tenue à Genève en juillet 2022 et de la réunion qui a suivi en décembre à Pretoria.

L'Afrique du Sud et la Suisse ont mis en exergue leurs très bonnes relations bilatérales dans les domaines de la recherche, de la formation et de l'innovation ainsi que l'avancement du programme de coopération 2021-2024 du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui promeut un secteur privé viable et respectueux des ressources ainsi qu'un environnement économique favorable.

En ce qui concerne l'économie, les deux délégations ont évoqué les excellentes relations bilatérales en la matière. L'Afrique du Sud est le plus important partenaire économique de la Suisse en Afrique. Plus de 100 entreprises suisses sont en effet actives dans ce pays. Elles se sont également entretenues du processus de modernisation de l'accord de libre-échange entre l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont fait partie la Suisse, et l'Union douanière d'Afrique australe (SACU).

Des consultations régulières de haut niveau permettent à la Suisse et à l'Afrique du Sud d'approfondir leurs relations dans les domaines de la politique extérieure, des droits de l'homme, de l'économie, de la formation, de la recherche et de l'innovation. L'Afrique du Sud, qui est membre du G20 et du groupe des BRICS, est un partenaire important de la Suisse en matière de politique extérieure.

