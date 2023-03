La galle verruqueuse de la pomme de terre n'a pas été détectée dans l'enquête nationale de 2022





OTTAWA, ON, le 13 mars 2023 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a complété son enquête nationale de 2022 sur la galle verruqueuse de la pomme de terre et confirme que la galle verruqueuse n'a pas été détectée dans les échantillons de sol testés dans les champs où les échantillons ont été prélevés. L'enquête comprenait des champs en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. L'enquête nationale sur la galle verruqueuse de la pomme de terre comprenait la collecte et l'analyse de près de 1?500 échantillons de sol provenant de champs de pommes de terre de semence. Un des critères inclus dans la sélection des champs était les fermes qui avaient déjà obtenu des pommes de terre de semence provenant de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É).

Cette enquête constitue une étape importante du plan d'action du gouvernement du Canada visant à rassurer les partenaires commerciaux nationaux et internationaux que le Canada est déterminé à contribuer à contenir et à contrôler la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre. Les dernières données scientifiques tirées de l'enquête ont été fournies à l'Animal and Plant Health Inspection Service du ministère de l'Agriculture des États-Unis (APHIS de l'USDA) et au Conseil canadien de la pomme de terre.

Selon les données scientifiques, le risque de transmission de la galle verruqueuse des pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É. est négligeable lorsque des mesures appropriées d'atténuation des risques sont en place et suivies. Des activités comme l'enquête nationale sur la galle verruqueuse de la pomme de terre et d'autres enquêtes en cours sur la galle verruqueuse de la pomme de terre, démontrent l'engagement continu de l'ACIA envers l'importante industrie de la pomme de terre, qui est la cinquième culture agricole primaire en importance au Canada.

La gale verruqueuse de la pomme de terre est un champignon extrêmement persistant dans le sol qui peut réduire le rendement et la qualité des tubercules de pommes de terre dans les fermes. Il peut se propager par le mouvement du sol, de l'équipement agricole et des pommes de terre provenant de champs qui ont la galle verruqueuse de la pomme de terre. Puisqu'elle est un ravageur réglementé par la Loi sur la protection des végétaux , sa détection déclenche des mesures pour aider à contenir et à contrôler la maladie et à prévenir sa propagation. La galle verruqueuse de la pomme de terre ne pose aucune menace pour la santé humaine.







, sa détection déclenche des mesures pour aider à contenir et à contrôler la maladie et à prévenir sa propagation. La galle verruqueuse de la pomme de terre ne pose aucune menace pour la santé humaine. Dans le cadre de l'enquête nationale sur la galle verruqueuse de la pomme de terre de 2022, près de 1?500 échantillons de sol ont été prélevés dans 77 champs à l'échelle du pays, à l'exclusion de Terre-Neuve et Labrador et de l'Î.-P.-É. Aucun agent pathogène de la galle verruqueuse de la pomme de terre ( Synchytrium endobioticum ) n'a été détecté dans les échantillons soumis dans le cadre de cette enquête.







et de l'Î.-P.-É. Aucun agent pathogène de la galle verruqueuse de la pomme de terre ( ) n'a été détecté dans les échantillons soumis dans le cadre de cette enquête. Le nombre d'échantillons de sol prélevés et analysés pour la galle verruqueuse de la pomme de terre varie d'une année à l'autre en fonction des échantillons d'exportation identifiés, des exigences des enquêtes et de la surveillance de suivi en vertu du Plan national de gestion à long terme de la gale verruqueuse de la pomme de terre.

