Service d'authentification gouvernementale - Simplification du processus d'authentification pour la création d'un compte SAAQclic dans sept régions du Québec





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, annoncent que le processus de création d'un compte au Service d'authentification gouvernementale (SAG) est simplifié dans sept centres de services au Québec pour faciliter l'accès à SAAQclic.

Dès aujourd'hui, en plus de pouvoir accéder aux services en ligne de manière autonome, la clientèle pourra bénéficier d'un accompagnement dans un des nouveaux espaces SAAQclic situés dans les centres de services suivants :

Langelier (Montréal);

Gatineau ;

; Laval ;

; Longueuil ;

; Lebourgneuf;

Drummondville ;

; Saguenay.

Dans les espaces SAAQclic, puisque la vérification d'identité se fait en présence d'un membre du personnel, deux pièces d'identité avec photo suffiront, soit la carte d'assurance maladie et le permis de conduire. Si la personne n'a pas de permis de conduire, elle pourra présenter un autre document officiel, comme un certificat de naissance délivré par le Directeur de l'état civil ou un passeport. De l'accompagnement pour réaliser les transactions dans SAAQclic sera également offert.

Rappelons que SAAQclic demeure la porte d'entrée privilégiée pour éviter l'achalandage en succursale. L'aménagement des espaces SAAQclic fait partie du plan d'action annoncé par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) le 5 mars dernier, et permet la création simplifiée du compte en ligne, tout en étant aussi sécuritaire. Deux unités mobiles sont également mises en circulation aujourd'hui afin de promouvoir SAAQclic dans les différentes succursales du Québec.

De plus, à partir de demain midi, la SAAQ indiquera sur son site Web les temps d'attente moyens dans l'ensemble de ses points de services. Les clientes et clients disposeront donc de plus d'informations et pourront mieux planifier leurs déplacements.

Enfin, la ministre Guilbault annonce que la période de validité de l'immatriculation proportionnelle d'un véhicule routier est prolongée de 90 jours. Cette mesure, qui s'ajoute à celles annoncées depuis le 5 mars dernier, vise à faire en sorte que les camionneuses et camionneurs disposent d'une période additionnelle pour obtenir le renouvellement de leur certificat d'immatriculation proportionnelle.

Avec le SAG et SAAQclic, le gouvernement du Québec mise sur le numérique afin d'adapter son offre de services aux nouveaux besoins de la population. Les services en ligne permettent de réduire les délais de traitement des demandes, de moderniser et d'augmenter la qualité des services publics, et de rejoindre les personnes où elles se trouvent.

Citations :

« Avec les espaces SAAQclic, nous simplifions et soutenons l'inscription au SAG afin de faciliter l'accès aux services de la SAAQ. Nous continuons de faire tout ce qu'il faut pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible dans nos succursales. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous sommes à l'écoute des citoyens pour favoriser l'adhésion au nouveau SAG. Bien que plus de 100 000 personnes aient déjà créé un compte en ligne, nous sommes conscients que d'autres ont besoin d'accompagnement ou ne disposent pas de tous les renseignements nécessaires. Les espaces SAAQclic leur permettront de se créer un compte facilement et d'une manière tout à fait sécuritaire. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

Depuis le 20 février, la SAAQ a mis en ligne de nouveaux services permettant notamment de :

consulter l'information dans son dossier client;



consulter, annuler ou remplacer un permis de conduire;



faire des transferts de propriété d'un particulier à un autre (véhicules de promenade);



renoncer à une classe de permis;



vérifier la validité d'un permis;



faire une autodéclaration médicale;

autodéclaration

transmettre un rapport médical, etc.

Dans le cas où un permis de conduire ou une immatriculation doivent être renouvelés, la priorité doit être accordée au paiement auprès d'un établissement financier.

Liens connexes :

