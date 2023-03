La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dévoile l'Hebdo-Régie, un tout nouveau bulletin d'information hebdomadaire





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a mis sur pied l'Hebdo-Régie, un bulletin d'information hebdomadaire?à l'intention des personnes intéressées.

Cet outil a été conçu pour informer ses abonnés concernant les avis de séances publiques, les conventions de mise en marché homologuées, les rapports d'évaluations périodiques et les décisions publiés par l'organisme au cours des sept derniers jours. L'Hebdo-Régie est envoyé par courriel tous les vendredis soir. L'abonnement est disponible à l'adresse suivante : https://services.rmaaq.gouv.qc.ca/Infolettre.

La création de ce bulletin hebdomadaire s'inscrit dans la volonté de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d'accroître ses initiatives en matière de communication.

« C'est avec beaucoup de fierté que la Régie lance ce nouvel outil de communication qui permettra aux gens intéressés par nos activités d'être informés systématiquement de nos publications, et ce, à toutes les semaines. C'est une belle façon de suivre efficacement l'actualité qui entoure la mise en marché des produits agricoles, forestiers et de la pêche. »

Ginette Bureau, présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) est un tribunal administratif et un organisme de régulation économique. Elle a pour mission de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires ainsi que des produits de la pêche et de la forêt privée.

