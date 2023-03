Bacardi Limited annonce des changements de direction régionale





Bacardi Limited, première société internationale privée de spiritueux, annonce aujourd'hui le départ à la retraite de Francis Debeuckelaere, président régional pour l'Europe de l'Ouest, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (région EUROC) , après près de 30 ans passés chez Bacardi. Francis quittera ses fonctions à la fin de l'exercice financier, le 31 mars 2023 et assumera par la suite un rôle de conseil pour accompagner la transition et apporter son expertise aux initiatives de l'entreprise.

Francis a su gravir les échelons chez Bacardi. Il a débuté en 1994 en tant que directeur marketing local avant de prendre la direction commerciale de groupes de marchés et de devenir président régional. Francis a toujours ambitionné d'attirer et de constituer des équipes performantes, ce qui a permis d'obtenir de solides résultats dans la région EUROC. En tant que fervent défenseur du circuit on-trade, Francis a également contribué au développement d'un conseil on-trade international qui a connu un immense succès et a permis la connexion de clients et de marchés clés à travers le monde.

« Ce fut un honneur d'intégrer Bacardi et de bâtir ma carrière dans le domaine des spiritueux. Cette entreprise est exceptionnelle et je suis heureux de laisser derrière moi des équipes et des marques solides », déclare Francis Debeuckelaere. « Je suis fier du travail que nous avons conjointement accompli et je me réjouis de la prospérité continue de Bacardi pour les générations à venir. »

« Je tiens à remercier chaleureusement Francis pour ses nombreuses années passées au service de la société. Il est à la fois un véritable professionnel de l'industrie et un ami pour beaucoup d'entre nous. Son expertise et sa connaissance approfondie de l'activité et des marchés ont joué un rôle précieux dans le développement de notre entreprise et de nos marques », déclare Mahesh Madhavan, président-directeur général de Bacardi Limited.

Après le départ à la retraite de Francis, Ignacio "Nacho" del Valle assumera la fonction de président régional pour l'Europe de l'Ouest. Au service de Bacardi depuis plus de 25 ans, Nacho a occupé le poste de président régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes (région ALC) au cours des six dernières années, où il a transformé l'activité régionale grâce à la croissance sur les marchés clés et à la direction de la premiumisation de diverses catégories. En tant que membre de la sixième génération de la famille Bacardí, Nacho promeut avec ferveur la préservation de la culture unique de l'entreprise ainsi que l'obtention de résultats à fort engagement.

« Je suis impatient d'entamer le prochain chapitre de mon parcours chez Bacardi et de perpétuer l'engouement pour notre marque et notre portefeuille de produits emblématique », déclare Ignacio "Nacho" del Valle. « C'est un immense privilège et responsabilité que de consolider l'histoire de Bacardi héritée des générations précédentes. »

Pete Carr, qui comme annoncé précédemment, occupera le poste de directeur de la croissance mondiale à compter du 1er avril, dirigera l'Amérique latine et les Caraïbes (région ALC) en plus de ses responsabilités. En plus de cette région, Pete dirigera les activités mondiales en matière de commerce numérique et de circuits on-trade et d'accès au marché.

Vijay Subramaniam, président régional AMEA et Global Travel Retail (GTR) étend ses responsabilités en prenant en charge l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pays auparavant inclus dans la région EUROC.

