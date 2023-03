Efforts d'aide en cours : SANY participe aux opérations de sauvetage et de reconstruction après le séisme en Turquie





BEIJING, le 13 mars 2023 /CNW/ -- SANY Group, chef de file mondial dans la fabrication de machinerie lourde, apporte une aide très précieuse aux opérations de sauvetage après les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. L'équipe de sauvetage de SANY, qui a contribué à sauver 28 survivants, poursuit ses efforts d'aide globale dans les régions touchées par le séisme.

Selon une déclaration du groupe, SANY a dépêché 12 spécialistes en recherche et sauvetage dans la région la plus touchée le 7 février pour soutenir les opérations d'intervention suite au tremblement de terre. Grâce à une trentaine de machines SANY, dont des pelles hydrauliques et des grues, l'équipe de sauvetage a réussi à extirper des décombres quatre survivants, dont un enfant, dans les 150 heures qui ont suivi la catastrophe.

Après la première intervention d'urgence, SANY avait aidé l'équipe nationale chinoise de sauvetage et fourni plus de 100 de ses meilleures machines, dont 40 pelles hydrauliques, 10 grues et plus de 10 véhicules de service. Avec l'aide de Putzmeister, la filiale allemande du groupe, SANY a réussi à déployer rapidement une grue terrain difficile de 60 tonnes, deux pelles hydrauliques de 23,5 tonnes et une pelle hydraulique de 6,5 tonnes.

En plus des machines destinées au sauvetage, le groupe a aussi fourni des équipements de secours, comme du matériel de recherche, des vêtements chauds et des médicaments. Au total, 200 ensembles de fournitures ont été envoyés dans les régions touchées par le séisme du 7 février. En collaboration avec SANY Foundation, le groupe a fait venir en Turquie deux spécialistes chinois du sauvetage dans les situations d'effondrement de structures, Song Ximei et Jia Yingnan, qui ont apporté plus de 50 kg d'équipements d'éclairage, d'assistance vitale, et de support pour les télécommunications.

Les machines SANY ont également été utilisées pour restaurer les infrastructures. L'équipe de sauvetage a aidé à réparer les gazoducs et les lignes électriques à haute tension, ainsi qu'à déblayer les lampadaires tombés et les gravats des maisons. En plus de sauver des vies, SANY poursuit ses efforts de sauvetage dans les collectivités. Conformément à l'engagement pris par le groupe, l'équipe de sauvetage de SANY aidera les communautés locales touchées par le tremblement de terre en Turquie à reconstruire des maisons neuves.

