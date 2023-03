Sécurisation des déplacements à pied et à vélo dans quatre secteurs clés du Plateau en 2023





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal adoptera ce soir plusieurs ordonnances dans l'objectif de sécuriser les déplacements de tous les usagers de la rue, particulièrement les plus vulnérables à pied et à vélo. Le conseil répond ainsi à la forte demande exprimée par la population d'agir rapidement afin de réduire le nombre et la gravité des collisions sur nos rues. Dès cette année, des interventions seront réalisées dans quatre secteurs stratégiques : l'avenue Laurier Est, la rue Gilford, le parc Jeanne-Mance et la station de métro Mont-Royal.

La mise à sens unique de l'avenue Laurier, à l'est de l'avenue Papineau, réduira la circulation de transit et sécurisera les déplacements à vélo dans un secteur névralgique qui relie une maison des jeunes, un parc, un centre de réadaptation, un centre de la petite enfance, une école primaire ainsi qu'un centre de sports et loisirs.

La mise à sens unique de la rue Gilford, à l'est de la rue Garnier, contribuera également à apaiser un corridor scolaire et de déplacements actifs qui dessert les écoles Paul-Bruchési et Saint-Pierre-Claver. Également, à la suite des demandes de l'école primaire Paul-Bruchési, l'arrondissement procédera à la fermeture permanente d'un tronçon de la rue Lanaudière, entre Saint-Joseph et Gilford, pour en faire une « rue école » située au coeur d'un îlot composé d'organismes communautaires, d'un HLM et d'un centre de la petite enfance, qui s'y installera prochainement.

« En réduisant le transit et le débit de véhicules, ces deux projets viendront sécuriser les trajets de nombreuses personnes qui se déplacent quotidiennement à pied et à vélo en empruntant ces corridors », a déclaré Marianne Giguère, conseillère de Ville pour le district de De Lorimier et conseillère associée à la mobilité active au comité exécutif de la Ville de Montréal. « De telles interventions s'inscrivent parfaitement dans la Vision Zéro, portée par la Ville et par une large coalition d'organisations de la société civile, selon laquelle il faut tout mettre en place pour atteindre un bilan routier de zéro décès et blessés graves », a ajouté Mme Giguère.

Dans le cadre du nouveau plan directeur du parc Jeanne-Mance, le Plateau-Mont-Royal restituera les limites originales du parc en fermant à la circulation véhiculaire la portion de la rue Duluth entre les avenues du Parc et de l'Esplanade. Un aménagement sera réalisé à la suite d'une consultation avec les riverains.

L'arrondissement interviendra aussi aux abords de la station Mont-Royal, qui est accessible universellement depuis l'été dernier, par une inversion de sens des rues Berri, Rivard et des Utilités Publiques. Cette inversion de sens vise à faciliter l'accès à la station de métro pour les services de transport adapté. La portion de la rue Rivard, entre l'avenue du Mont-Royal et des Utilités Publiques, sera aussi fermée à la circulation en prévision de l'agrandissement de la place Gérald-Godin.

« Nous avons entendu les parents qui se sont mobilisés et qui demandent des actions immédiates pour sécuriser nos rues. Nous avons décidé d'accélérer nos projets, dont plusieurs seront implantés dès ce printemps. Quand on réaménage nos rues afin qu'elles soient sécuritaires pour les déplacements des enfants et des personnes aînées, on les rend sécuritaires pour tout le monde », a souligné Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

L'arrondissement tiendra des séances d'information dans les prochaines semaines pour présenter l'ensemble de ces projets.

Liste des projets de sécurisation prévus pour 2023

Axe Gilford/Lanaudière

Mise à sens unique vers l'est de la rue Gilford entre Garnier et Fullum (printemps à l'est de Papineau et automne à l'ouest de Papineau)

entre Garnier et Fullum (printemps à l'est de Papineau et automne à l'ouest de Papineau) Ajout d'une bande cyclable protégée en direction ouest (printemps à l'est de Papineau et automne à l'ouest de Papineau)

Fermeture à la circulation véhiculaire du tronçon de la rue De Lanaudière situé au sud du boulevard Saint-Joseph et adjacent à l'école primaire Paul-Bruchési (été)

Parc Jeanne-Mance

Fermeture à la circulation véhiculaire du tronçon de l'avenue Duluth situé entre l'avenue du Parc et l'avenue de l'Esplanade (printemps)

Station Mont-Royal et place Gérald-Godin

Inversion du sens de circulation des rues Berri et Rivard entre la rue des Utilités Publiques (station Mont-Royal ) et la rue Rachel et mise à sens unique vers l'ouest de la rue des Utilités Publiques (printemps)

) et la rue Rachel et mise à sens unique vers l'ouest de la rue des Utilités Publiques (printemps) Fermeture à la circulation véhiculaire du tronçon de la rue Rivard situé entre l'avenue du Mont-Royal et la rue des Utilités Publiques (printemps)

Laurier Est

Mise à sens unique vers l'est de l'avenue Laurier Est, entre Papineau et Fullum (printemps)

Ajout d'une bande cyclable protégée en direction ouest (printemps)

