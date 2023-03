Le Canada investit dans l'amélioration des mesures de sécurité pour les cyclistes et les piétons sur le boulevard King George à Surrey





SURREY, BC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, et Brenda Locke, mairesse de Surrey, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 6,5 millions de dollars pour rendre le boulevard King George plus sûr pour les gens qui se déplacent en transports actifs.

Des mesures de sécurité pour les piétons et des infrastructures cyclables protégées seront mises en place entre les 96e et 108e avenues. Les améliorations prévues en matière de sécurité des piétons comprennent des trottoirs plus larges, des extensions de trottoirs, de nouveaux passages pour piétons et des rampes d'accès aux trottoirs. Des modifications seront également apportées aux feux de circulation afin de séparer les véhicules tournant à gauche, d'améliorer la visibilité des piétons et de protéger les usagers de la route vulnérables. Le projet prévoit également la mise en place de cinq kilomètres de pistes cyclables protégées, avec des bordures en béton pour séparer les cyclistes de la circulation automobile.

Cet investissement renforcera la sécurité des usagers de la route vulnérables, qui représentent près de 70 % des blessés et des morts sur le boulevard King George, et contribuera à la réalisation des engagements pris par la ville dans le cadre de la « Vision zéro ». Une fois construites, ces améliorations devraient permettre de réduire le nombre de collisions et d'éviter plus de 100 blessés en trois ans.

La mise en place d'une infrastructure de transport actif sûre et continue dans le centre-ville de Surrey encouragera également un plus grand nombre de personnes à marcher et à faire du vélo le long du corridor, en plus de créer des avantages économiques pour les entreprises locales.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada, car il soutiendra la réalisation d'activités qui aideront à élargir les réseaux de sentiers, les pistes cyclables, les sentiers et les ponts piétonniers.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Le transport actif joue un rôle important dans le développement et le rapprochement des communautés, ainsi que dans la mise en place de modes de transport de remplacement abordables et pratiques. L'amélioration de la sécurité des cyclistes et des piétons sur cette route très fréquentée représente une priorité absolue pour la communauté. Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires pour que les citoyens puissent se rendre au travail, à l'école et ailleurs en toute sécurité, tout en profitant d'options de transport écologiques. »

Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivite?s

« Le centre-ville de Surrey connaît une croissance rapide et il est en voie d'être transformé en un centre-ville piétonnier, à haute densité et axé sur le transport en commun. Un élément clé de cette transformation consiste à concevoir des rues qui permettent la circulation de tous les types de modes de transport. Le boulevard King George compte 6 des 50 intersections les plus accidentogènes de la ville, où les usagers vulnérables représentent près de 70 % des personnes tuées ou gravement blessées. Cet investissement permettra d'améliorer la sécurité des piétons, de fournir un espace sûr aux cyclistes et plus encore. Je remercie le gouvernement fédéral de contribuer à la réalisation de ce projet. »

Brenda Locke, mairesse de Surrey

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour le transport actif.

provient du Fonds pour le transport actif. Le transport actif désigne le mouvement de personnes ou de marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Lancé en 2021, le Fonds pour le transport actif versera 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, sécuritaires, pratiques et agréables, à l'appui de la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Le fonds permet d'investir dans des projets qui visent à bâtir des réseaux nouveaux et étendus de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts piétonniers, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

Les demandes pour les projets de planification et d'immobilisations des bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de manière continue.

Les administrations municipales, les administrations locales et régionales telles que les districts de service, et les organismes autochtones peuvent présenter une demande pour le Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif peuvent également présenter une demande dans des circonstances particulières.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays pour promouvoir le transport actif et ses avantages d'un océan à l'autre. La stratégie vise à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique du pays pour promouvoir le transport actif et ses avantages d'un océan à l'autre. La stratégie vise à réaliser des investissements axés sur des données et fondés sur des preuves afin de construire de nouveaux réseaux de transport actif et de prolonger les réseaux existants, en plus de créer des environnements sécuritaires pour offrir des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. L'infrastructure du transport actif procure des avantages concrets, en créant de bons emplois de classe moyenne, en faisant croître l'économie, en favorisant l'adoption d'un mode de vie plus sain, en contribuant à l'équité parmi les Canadiens les plus vulnérables, en réduisant la pollution atmosphérique et sonore et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. L'investissement dans une infrastructure de transport actif plus sécuritaire est la clé pour s'assurer que les gens de tous les âges et de toutes les capacités peuvent avoir accès à des emplois et à des services et d'établir des liens avec leurs collectivités.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

