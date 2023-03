Avis aux médias - Un autre lancement de CubeSats d'un groupe d'étudiants





LONGUEUIL, QC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le 14 mars 2023 à 20 h 30 (HE), un nouveau lot de CubeSats conçus et construits par des étudiants canadiens seront lancés à destination de la Station spatiale internationale :

NEUDOSE - Université McMaster

Ex-Alta 2 - Université de l' Alberta

YukonSat - Université du Yukon

AuroraSat - Institut de recherche Aurora du Collège Aurora

Les équipes ont achevé les préparatifs en novembre 2022 à l'Agence spatiale canadienne (ASC). Il s'agit du deuxième lancement de nanosatellites dans le cadre de l'Initiative canadienne CubeSats. Le lancement sera retransmis en direct sur la chaine NASA Live (en anglais seulement).

Dans le cadre de l'Initiative canadienne CubeSats, 15 équipes d'étudiants de chaque province et territoire ont conçu et construit leur propre CubeSat avec l'aide d'experts de l'ASC et de représentants du secteur spatial canadien.

