Programme Innovation - Près de 1,2 M$ pour accélérer l'innovation en santé





QUÉBEC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant 1 173 198 $ pour soutenir, d'ici 2024, la réalisation de six initiatives1 sélectionnées au terme d'un appel de projets lancé dans le cadre du programme Innovation.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les initiatives visent le développement de technologies répondant aux besoins du milieu de la santé, en particulier pour les soins et le maintien à domicile, l'autonomie des personnes et l'efficience des équipes de soins. L'appel de projets, lancé en novembre 2022, s'adressait aux jeunes pousses et aux PME québécoises qui souhaitent réaliser des projets innovants en collaboration avec les établissements membres du Réseau d'évaluation et de l'innovation en santé (REIS).

« Cet appel de projets permet à des entrepreneurs innovants de relever les grands défis de santé au Québec. Notre gouvernement est fier d'appuyer des approches qui stimuleront le secteur québécois des sciences de la vie et le feront rayonner encore davantage. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces projets novateurs sont le résultat de la collaboration entre des entreprises avant-gardistes et nos établissements de santé et de services sociaux. Je me réjouis que les outils développés grâce à ces partenariats contribuent à offrir des soins toujours meilleurs à la population, pour son bien et celui de notre système de santé. L'innovation est un élément phare de notre Plan santé, et ces initiatives le démontrent d'autant plus. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Les projets sélectionnés ont été analysés par un comité interdisciplinaire composé de conseillers du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, d'Investissement Québec, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du Bureau de l'innovation en santé et en services sociaux ainsi que du REIS.

Le REIS est constitué de six établissements de santé et de services sociaux : le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CIUSSS Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke , le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-Île-de-Montréal. La mise en place du REIS est soutenue par la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025.

Le programme Innovation a pour objectif d'appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d'innovation. Il vise également à soutenir financièrement des entreprises privées afin qu'elles regroupent leurs efforts pour mener à bien des projets de développement d'un produit ou d'un procédé novateur, en mobilisant des universités, des centres publics de recherche ainsi que des PME (projets mobilisateurs).

Partenaires Projet Contribution financière Ora Médical En collaboration avec le CIUSSS

de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Plateforme de suivi de la réadaptation à la marche à distance : projet pilote de téléréadaptation avec des enfants ayant des limitations à la marche. 232 755 $ Amylior En collaboration avec le CIUSSS

du Nord-de-l'Île-de-Montréal Amysoft : application de gestion des risques associés aux plaies de pression chez les utilisateurs de fauteuil roulant. 147 618 $ Nosotech En collaboration avec le CIUSSS

du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Cocréation et validation d'un outil d'alerte en cas d'une diminution de l'hygiène des mains en milieux de soins. 165 923 $ BioTwin En collaboration avec le CIUSSS

du Nord-de-l'Île-de-Montréal Jumeau numérique permettant d'envisager des stratégies en matière de prévention de l'obésité. 150 000 $ Braver En collaboration avec le CIUSSS

du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Transfert de thérapie : outil pour reproduire la thérapie à domicile. 348 254 $ Technologies LivingSafe En collaboration avec le CIUSSS

du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Système de détection de chute : validation de l'efficacité et de l'acceptabilité de l'outil afin de diminuer le temps au sol à la suite d'une chute. 128 648 $ Total 1 173 198 $

