« Unis » - Le CPAS-SCFP lance une grande campagne pour sauver le réseau de la santé et des services sociaux





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP), qui représente plus de 30 000 travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux du Québec, lance une vaste campagne de sensibilisation sur le thème « Unis » pour sauver un réseau qui « se meurt ».

Pendant trois semaines, du 13 mars au 2 avril, une publicité de 30 secondes sera diffusée à la télévision, à la radio et sur différentes plateformes numériques. Elle rappelle que « le quotidien des femmes et des hommes qui composent le réseau public est insoutenable » et « qu'à ce rythme, il ne tiendra plus bien longtemps ». Elle conclut par un large appel à l'unité : « Aujourd'hui, les représentantes et représentants syndicaux, qui sont aussi des travailleuses et travailleurs du réseau, appellent le Québec à les soutenir pour opérer un redressement historique ».

Ce message sera diffusé par sept stations de radio de Cogeco et trois de Bell Média, durant 16 émissions de télévision de Radio-Canada, et sur des plateformes numériques de Québecor, La Presse et Radio-Canada, en plus des médias sociaux.

Cette campagne comporte aussi une série de sept vidéos d'environ trois minutes chacune dans lesquelles des présidentes et présidents de syndicats locaux témoignent avec authenticité et sincérité et de l'état du réseau.

Par exemple, on peut y entendre Linda St-Denis, préposée aux bénéficiaires au CHSLD Heather, raconter qu'elle s'occupe « de personnes âgées. Vous savez, ces gens-là ont été des bébés, des enfants, des adolescents, des parents. Ils sont en fin de parcours. C'est la moindre des choses... d'en prendre soin! Mais si on est des travailleurs et des travailleuses malades, comment voulez-vous qu'on puisse prendre soin de ces gens-là? »

« Présentement dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'est 54 000 travailleuses et travailleurs qui sont absents. C'est l'équivalent de remplir deux fois le Centre Bell », d'illustrer Maxime Ste-Marie, président du CPAS, dans son entrevue. « C'est un peu le mandat de la dernière chance pour le gouvernement, on doit donner un coup de barre pour améliorer les conditions de travail de ces femmes et de ces hommes qui prennent soin des Québécoises et des Québécois. Oui, ce sont les conditions de travail des gens du réseau, mais ce sont aussi nos services publics, donc je pense qu'on se doit comme population de se mobiliser ».

Invité dans le cadre de son entrevue à s'adresser au gouvernement, Samuel Sicard, spécialiste en procédés administratifs au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, visiblement ému, a pris une grande respiration. Puis, il a dit : « Soyez à l'écoute des travailleurs et travailleuses. Nous sommes là jour, soir, nuit. On connaît les solutions. Prenez soin de nous, prenez soin du réseau. »

Un site Web complète la campagne et appelle la population à témoigner de son appui.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 11:28 et diffusé par :