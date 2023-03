MESSAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI À L'OCCASION DU JOUR DU COMMONWEALTH





LONDON, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le Jour du Commonwealth était pour ma mère bien-aimée, feu la Reine, un moment de grande fierté - une occasion privilégiée de célébrer notre famille du Commonwealth, à laquelle elle a consacré sa longue et remarquable vie. En lui succédant à la tête du Commonwealth, je puise une grande motivation dans son exemple, ainsi que dans tout ce que j'ai appris des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées, dans tout le Commonwealth, au fil de ces nombreuses années. Le Commonwealth a toujours été présent dans ma vie, et pourtant sa diversité ne cesse de m'impressionner et de m'inspirer. Son potentiel gigantesque en tant que force positive dans le monde nous pousse à nourrir les plus grandes ambitions; son envergure même nous encourage à conjuguer nos efforts et à faire preuve d'audace. Cette semaine marque le dixième anniversaire de la Charte du Commonwealth, laquelle énonce les valeurs qui nous définissent : la paix, la justice, la tolérance, le respect, la solidarité, la protection de l'environnement et l'aide aux plus vulnérables. Ce ne sont pas là de simples idéaux. Chacun de ces éléments comporte un impératif d'agir et d'améliorer concrètement la vie des 2,6 milliards de personnes qui font partie de la grande famille du Commonwealth. Qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, de favoriser l'éducation et les perspectives pour les jeunes, de promouvoir la santé dans le monde ou de renforcer la coopération économique, le Commonwealth a un rôle déterminant à jouer dans les enjeux les plus pressants de notre époque. En plus d'être animée de valeurs communes, notre association poursuit des objectifs collectifs et mène des actions concertées. À cet égard, nous avons la chance de pouvoir compter sur l'ingéniosité et l'imagination d'un tiers de la population mondiale, dont un milliard et demi de personnes âgées de moins de trente ans. Notre communauté offre une belle mosaïque de visions, de cultures, de traditions et d'expériences. Si nous prenons le temps de nous écouter les uns les autres, nous trouverons nombre des solutions que nous recherchons. Ce potentiel extraordinaire qui nous unit est amplement suffisant pour relever les défis qui se dressent devant nous. Il nous confère une position unique, non seulement pour envisager l'avenir, mais aussi pour le bâtir. Le Commonwealth a aujourd'hui la possibilité et la responsabilité de créer un avenir véritablement durable, un avenir qui permettra à l'humanité de prospérer tout en vivant en harmonie avec la nature, et ainsi préserver notre seule planète pour les générations à venir. Les multiples liens qui unissent nos nations nous soutiennent et nous enrichissent depuis plus de sept décennies. Notre engagement en faveur de la paix, du progrès et des possibilités nous soutiendra encore longtemps. Que notre Commonwealth soit non seulement une communauté solidaire, mais aussi une communauté qui cherche activement et concrètement à réaliser le bien-être universel.

