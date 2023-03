Le gouvernement du Canada aide plus de personnes à obtenir une suspension de casier judiciaire au Nouveau-Brunswick





SAINT JOHN, NB, le 13 mars 2023 /CNW/ - Il y a d'innombrables personnes qui ont purgé leur peine et qui vivent dans des conditions respectueuses de la loi, mais qui continuent de faire face à la stigmatisation et aux obstacles parce qu'elles ont encore un casier judiciaire. De plus, les casiers judiciaires persistants ont conduit à la surreprésentation de personnes autochtones, noires et d'autres personnes racialisées dans notre système de justice pénale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider plus de gens à se libérer de cette stigmatisation en rendant les suspensions de documents plus équitables et plus accessibles à tous.

Afin d'aider un plus grand nombre de Canadiens à profiter des suspensions du casier judiciaire et à poursuivre leur vie, le député Wayne Long a annoncé aujourd'hui un nouvel appui à la Société John Howard du Nouveau-Brunswick pour son Programme de suspension du casier judiciaire par l'intermédiaire du volet des contributions du Programme de subventions et de contributions pour les organismes bénévoles nationaux. La Société John Howard recevra plus d'un million de dollars sur quatre ans.

Ce financement aidera la Société John Howard du Nouveau-Brunswick à appuyer les personnes qui demandent des suspensions du casier judiciaire naviguant dans le processus et à s'assurer qu'elles ont accès à l'information et aux ressources appropriées. Cela aidera également à réduire la dépendance à l'égard des sociétés privées à but lucratif qui peuvent fournir des renseignements trompeurs et facturer des frais élevés.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès du gouvernement du Canada dans la lutte contre les inégalités systémiques dans le système de justice pénale en réduisant les obstacles aux suspensions de casiers judiciaires et en facilitant, en fin de compte, l'accès à un emploi, à un logement, à l'éducation et à d'autres nécessités, afin d'appuyer une réadaptation et une réintégration durables dans la société des délinquants passés.

« Pour un trop grand nombre de personnes respectueuses de la loi qui ont purgé leur peine, un casier judiciaire porte un stigmate qui peut les empêcher de se loger, d'occuper un emploi, d'être scolarisés et plus encore. Ce soutien permettra à un plus grand nombre d'entre eux d'obtenir une suspension du casier qui éliminera les obstacles majeurs qui empêchent de réintégrer pleinement la société. Ce n'est là qu'une des nombreuses façons dont nous rendons nos collectivités plus sûres grâce à un système de justice plus efficace et plus équitable pour tous. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Ce financement aidera les personnes dans notre communauté qui ont purgé leur peine à aller de l'avant avec leur vie en leur permettant d'obtenir plus facilement un emploi, de trouver un logement et de rester des membres productifs de la société sans casier judiciaire »

- Wayne Long, député Saint John--Rothesay

« Plus de 45 % des demandes de pardon tentées par des personnes sont retournées à cause d'erreurs, et souvent, de nombreuses personnes n'essaient même pas. Ce financement est essentiel non seulement pour soutenir quelqu'un tout au long du processus, mais pour s'assurer également que tous savent que le service existe pour eux. »

- Bill Bastarache, directeur général de la Société John Howard du Nouveau-Brunswick

Les suspensions de casiers judiciaires aident à éliminer la stigmatisation d'un casier judiciaire, de sorte que les personnes ayant des casiers judiciaires qui ont purgé leur peine et qui vivent dans des conditions respectueuses de la loi puissent avoir accès à un emploi, à un logement, à l'éducation et à des possibilités de bénévolat, qui sont essentielles à une réintégration sûre et réussie en tant que membres productifs de la société. Cela améliore la sécurité publique en réduisant la récidive et la victimisation.

L'appel de demandes pour les contributions aux organismes bénévoles nationaux, qui s'est déroulé du 3 février au 18 mars 2022, fournira 18 millions de dollars sur quatre ans aux organismes bénéficiaires admissibles pour offrir des services de soutien, afin d'aider les gens à compléter les demandes de suspension du casier et de mieux faire connaître ces services de soutien.

Le volet de contribution du Programme de subventions et contributions pour les organismes bénévoles nationaux appuie les bénéficiaires admissibles en offrant des services de soutien légitimes et financés par le gouvernement pour les demandes de suspension de casier (pardon). Cela aidera les communautés marginalisées à avoir accès à des suspensions de casier et, en fin de compte, à leur faciliter l'accès à un emploi, à un logement, à l'éducation et à d'autres nécessités pour soutenir une réadaptation et une réinsertion sociale durables.

