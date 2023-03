La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, félicite le député Vincent Caron, qui se joint à son cabinet





QUÉBEC, le 13 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, félicite le député de Portneuf et vice-président de la Commission de l'administration publique, M. Vincent Caron, qui hérite des fonctions d'adjoint gouvernemental au Tourisme, et lui souhaite la bienvenue.

Cette nomination vise à appuyer la ministre dans l'exercice de ses fonctions, qui consistent entre autres à soutenir le développement et la promotion du tourisme au Québec dans une perspective de prospérité économique et de développement durable. Elle sera dorénavant épaulée dans ce mandat par le député de Portneuf, qui jouera un rôle significatif dans la poursuite des objectifs gouvernementaux en matière de tourisme, notamment dans la région de la Capitale-Nationale.

Citations :

« Le Québec, c'est un territoire d'une superficie de 1,7 million de kilomètres carrés. Nous ne serons pas trop de quatre pour réaliser les ambitions que nous avons en matière de développement touristique. On doit continuer de soutenir ce secteur ainsi que l'ensemble de nos régions pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. Les besoins sont grands, mais les défis stimulants. Bienvenue dans l'équipe, cher collègue! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un honneur pour moi de me voir confier cette nouvelle responsabilité. Je vais mettre à profit toute mon expérience dans le domaine touristique afin d'accompagner au mieux la ministre du Tourisme dans sa mission. Dans la Capitale-Nationale, ma région d'adoption et de coeur, les défis sont stimulants pour maximiser un potentiel touristique hors normes qui suscite un vif intérêt ici, au Québec, et sur la scène internationale. »

Vincent Caron, député de Portneuf, vice-président de la Commission de l'administration publique et adjoint gouvernemental au Tourisme

