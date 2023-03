GRANDES PAGOS DE ESPAÑA LANCE UN ATELIER TERROIR WORKSHOP ESPAGNOL





? Le programme éducatif immersif développé par les « Grands Crus » d'Espagne va au-delà de l'étude traditionnelle du vin ?

MADRID, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Grandes Pagos de España (GPE), la principale association espagnole de 36 vignobles renommés considérés comme les « Grands Crus d'Espagne », a lancé The Terroir Workshop by Grandes Pagos de España, un programme d'éducation globale qui va au-delà de l'étude traditionnelle du vin pour présenter la culture du terroir à un tout autre niveau. Le programme débutera aux États-Unis et au Mexique avec des cours complets conçus pour les consommateurs et le commerce dirigés par les meilleurs ambassadeurs du vin. L'étude et la dégustation en classe se concentreront sur les principaux « pagos » espagnols, une seule appellation de vignoble équivalente au terme « cru » réservée aux sites viticoles exceptionnels. L'adhésion à Grandes Pagos est basée sur un processus de sélection rigoureux et indépendant.

« L'Espagne possède l'une des cultures viticoles les plus dynamiques et les plus historiques au monde, qui reflète de nombreuses influences souvent négligées par l'enseignement du vin qui privilégie les variétés et la géographie sur la complexité du terroir », a déclaré Toni Sarrión, président de Grandes Pagos de España. « Le terme pago est au coeur de qui nous sommes et de ce que nous espérons communiquer à travers l'éducation. Chacun de nos vignobles a une identité unique basée sur sa géographie, sa culture, son histoire et ses habitants. En travaillant avec les meilleurs éducateurs du monde entier, nous explorerons les origines profondes du vin espagnol dans une perspective qui accorde la plus haute valeur au terroir et à l'accomplissement humain. »

Le Terroir Workshop sera lancé à Miami, Los Angeles et au Mexique à partir d'août 2023, avec d'autres emplacements dans le monde qui seront annoncés. Les cours seront dirigés par des experts en vin espagnols de renom, dont Alessandra Esteves, fondatrice de la Florida Wine Academy à Miami ; Monica Marin dipWSET à Los Angeles ; et Sandra Fernández Gaytán de SFG Estrategias au Mexique.

Les ambassadeurs du vin du GPE partageront un programme commun et fixeront la durée de leurs cours, estimée à 8 à 10 heures d'enseignement guidé et de dégustation. Les étudiants recevront un guide d'étude numérique pré-lu avec des informations sur l'Espagne verte, la Meseta nord, la vallée de l'Èbre, la Catalogne, la Méditerranée, la Meseta centrale, le sud et les îles. Les cours auront lieu en personne avec des présentations dynamiques, des tests et des dégustations pour renforcer l'apprentissage. Les étudiants qui terminent avec succès le cours recevront un certificat d'achèvement.

Pour en savoir plus sur les Grandes Pagos de España et The Terroir Workshop, cliquez ici ou contactez [email protected].

