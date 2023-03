Des accords de plus de 2,8 milliards de dollars signés le troisième jour de Biban 2023





L'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite (Monsha'at) a souligné aujourd'hui son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat dans le Royaume. Conformément au plan Saudi Vision 2030, Monsha'at a signé une série d'accords avec une sélection d'entités régionales et mondiales pionnières.

Contribuant à la croissance et au développement de l'économie nationale, les partenariats ont été lancés aujourd'hui - le troisième jour de Biban 2023 - au Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Dans le cadre de sa mission visant à autonomiser la communauté florissante d'entrepreneurs du Royaume et à améliorer l'écosystème des PME saoudiennes, Monsha'at a signé un protocole d'entente avec la société Zoho Software Trading limitée (ZOHO). En outre, elle a signé un protocole d'accord avec Neoleap : la société mondiale de solutions numériques, et GoDaddy, le principal registraire de domaine.

Les protocoles d'entente viseront à tirer parti des ressources, de l'expertise et des réseaux des partenariats respectifs pour fournir des solutions de financement et de paiements électroniques de pointe aux magasins de détail et en ligne en Arabie saoudite. Les accords sont entièrement axés sur l'accélération de la transformation numérique du commerce de détail et du commerce électronique dans le pays, propulsant l'avenir des PME saoudiennes dans l'espace de vente au détail moderne.

L'un des événements majeurs de la journée a été un financement de 2,8 milliards de dollars fourni par SME Bank à travers ses programmes sur une durée de 3 ans.

Ces partenariats reflètent les derniers arrangements annoncés durant Biban 2023 : le forum phare des startups et des PME en Arabie saoudite.

Réunissant des entrepreneurs régionaux et internationaux, des propriétaires de PME, des investisseurs et des décideurs politiques, Biban offre à plus de 105 000 participants un environnement productif pour réseauter, collaborer et proposer des solutions aux défis commerciaux mondiaux. L'événement de cette année se déroulera sous le thème "Attirer-Connecter-Réaliser".

Outre l'annonce des protocoles d'entente de Monsha'at, le troisième jour de Biban 2023 a également soutenu le lancement d'initiatives de grande envergure axées sur le renforcement de la communauté des PME du Royaume.

Offrant un accès à des outils et des informations essentiels, PricewaterhouseCoopers (PwC) - le principal réseau de services professionnels - offre 500 heures gratuites de consultations aux PME et aux entrepreneurs locaux, en plus d'ateliers de formation ciblant les femmes entrepreneures et les entrepreneurs sociaux.

La finale mondiale de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat (EWC) s'est également poursuivie au cours de la troisième journée de Biban, en présence de certaines des startups les plus innovantes au monde se disputant des en espèces d'une valeur de plus d'un million de dollars.

https://bibanglobal.sa/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 09:35 et diffusé par :