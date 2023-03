La Première Nation de Couchiching attribue un projet majeur de restauration environnementale à SANEXEN





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - SANEXEN services environnementaux inc. (« SANEXEN »), une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), s'est vue attribuer la phase 2A d'un projet de restauration environnementale à grande échelle sur les territoires de la Première Nation Couchiching, près de Fort Frances, dans le sud-ouest de l'Ontario.

Cette phase importante sera suivie de plusieurs autres et marque le début d'un projet visant à transformer les territoires de la Première Nation Couchiching, autrefois affectés à l'industrie lourde, en des terres propres et sécuritaires pour la communauté.

Ces terres ont accueilli une scierie, une usine de traitement du bois, une usine de production d'asphalte et ont servi à d'autres fins industrielles. Lors de la phase 2A, SANEXEN traitera et éliminera 44 000 tonnes métriques de sols contaminés hors du site. De plus, elle nettoiera des rochers sur place, enlèvera les débris de construction et de démolition et restaurera le site en vue de son utilisation future. La priorité de SANEXEN sera de s'assurer que les terres entourant le site demeurent protégées avec le moins de perturbations possible pour la communauté et l'économie locale.

« Nous sommes fiers de démontrer notre engagement à l'égard du Nord canadien grâce au travail que nous accomplissons dans le cadre de projets essentiels de restauration environnementale tels que celui-ci », a déclaré Éric Sauvageau, vice-président exécutif chez SANEXEN. « Nous sommes ravis d'avoir réuni une équipe d'experts pour ce projet, qui sont prêts à se mettre au travail, qui possèdent des connaissances techniques inégalées, qui utilisent des méthodes ayant fait leurs preuves, et qui comptent des années d'expérience en restauration de sites. »

SANEXEN est réputée pour son approche sur mesure axée sur les communautés, qui lui servira de nouveau dans le cadre de ce projet de restauration. Ce n'est pas la première fois que SANEXEN complète des projets environnementaux pour des communautés autochtones canadiennes. Cette entreprise compte actuellement six partenariats fructueux de ce type avec des communautés autochtones au Québec, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nouveau-Brunswick. De plus, SANEXEN a travaillé avec les communautés des Premières Nations Weenusk, Attawapiskat et Fort Severn dans le nord de l'Ontario au cours des dix dernières années. Dans le cadre de ces collaborations, SANEXEN a mené plusieurs projets clés de restauration des sols et de nettoyage des sites sur des terres ancestrales, ce qui s'inscrit dans sa mission qui consiste à livrer des solutions durables ayant une incidence positive à long terme sur les communautés avec lesquelles elle travaille.

« Notre équipe participe à des restaurations complexes depuis plus de 38 ans et nous sommes très honorés d'élargir notre partenariat aux Premières nations et de participer à l'accomplissement de ce travail crucial, qui vise la protection de l'environnement et la restauration de terres ancestrales pour la communauté », a ajouté Jean-François Bolduc, président de SANEXEN. « Je suis tout particulièrement heureux que ce travail se fasse avec le soutien de la Première Nation Couchiching. Nous sommes ravis de participer à un nouveau projet important dans l'histoire du Canada. »

Les travaux de restauration du site qui auront lieu pendant cette phase sont les suivants :

Nettoyage des zones boisées

Établissement d'une aire de dépôt et de transit

Construction de routes temporaires sur le site

Excavation, chargement et élimination des débris et des sols contaminés

Désaffectation des puits de surveillance

Les travaux de restauration inclus dans cette phase du projet auront lieu de mars à octobre 2023, et la majeure partie de l'excavation et du transport des sols auront lieu de juin à septembre 2023.

À propos de SANEXEN

SANEXEN Services Environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de solutions environnementales de premier plan depuis plus de 38 ans. Grâce à la restauration de sites, les projets majeurs, les infrastructures, la gestion de sols contaminés et matières résiduelles ainsi que les technologies de l'eau - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux problèmes environnementaux en constante évolution dans le monde.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 53 installations portuaires et 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC Corporation offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires desservant le marché canadien. De plus, l'entreprise oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'évacuation de l'eau, de gestion des sols décontaminés et des matières réglementées, de restauration de sites, d'évaluation des risques et de fabrication de matériel servant au transport de liquides. Pour obtenir des précisions, consultez le site Web de l'entreprise, à? www.logistec.com.

