Le deuxième jour de Biban 2023 prépare le terrain pour le lancement d'accords valant plus de 1,5 milliard de dollars





Le programme Kafalah a officiellement annoncé avoir conclu un partenariat avec une sélection diversifiée d'entités basées en Arabie saoudite, s'engageant à verser jusqu'à 1,5 milliard de dollars de garanties de financement pour la communauté florissante des startups et des petites et moyennes entreprises de l'Arabie saoudite (PME).

L'annonce a été faite le deuxième jour du forum Biban 2023, comprenant le programme Kafalah - le programme pionnier de garanties du risque de prêt en Arabie saoudite et l'un des plus grands programmes de garantie du risque de prêt dans la région - entièrement aligné sur les objectifs du plan Saudi Vision 2030.

L'engagement de 1,5 milliard de dollars du programme a été annoncé parallèlement à la signature de plusieurs accords axés sur le développement du secteur des PME saoudiennes.

Cela comprend le partenariat de l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d'Arabie saoudite (Monsha'at) avec deux des catalyseurs mondiaux pionniers en matière de l'entrepreneuriat régional.

Dans le cadre de la diversification économique du Royaume, Monsha'at a signé un protocole d'entente avec l'Autorité de développement des PME à Oman. L'accord réunira Monsh'aat et l'Autorité de développement des PME pour améliorer l'écosystème des PME en Arabie saoudite et à Oman et promouvoir le commerce et l'entrepreneuriat entre les deux pays.

Monsha'at a également signé un protocole d'entente avec la Visa International Service Association (VISA). Dans le cadre de l'accord, les deux parties collaboreront pour renforcer la coopération conjointe et soutenir l'initiative « Elle est la prochaine » (« She's Next ») de VISA : un programme d'autonomisation des femmes mis en place pour doter les femmes entrepreneures des outils nécessaires pour développer leurs entreprises. L'initiative aide les femmes d'affaires saoudiennes à atteindre leurs objectifs et à réaliser un succès durable.

D'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, ces partenariats rejoignent les accords de grande envergure lancés lors du forum Biban 2023. Réunissant des entrepreneurs, des propriétaires de PME, des investisseurs et des décideurs politiques du monde entier, l'événement s'est déroulé du 9 au 13 mars 2023.

Saud Alsabhan, Vice-gouverneur de Monsha'at pour l'entrepreneuriat, a déclaré : « Nous vivons dans une époque où l'innovation est la force motrice importante pour surmonter les défis mondiaux persistants, sauvegarder l'avenir et créer une Arabie saoudite plus grande et plus prospère. En ces temps, Biban continue de fournir une plateforme appropriée à certaines des principaux esprits d'affaires au monde leur permettant de réseauter, collaborer et créer ».

« En seulement deux jours, nous avons rassemblé des entités de changement et des innovateurs pour lancer des accords historiques qui amélioreront l'écosystème des PME du Royaume, renforceront l'économie nationale et assureront notre avenir », a-t-il conclu.

