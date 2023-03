/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À BURNABY/





BURNABY, BC, le 12 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Burnaby.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'à Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour, et Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et à Mike Hurley, maire de la Ville de Burnaby, pour l'annonce.

Date : Le 14 mars, 2023



Heure : 9 h 00 PT



Lieu : Shadbolt Centre for the Arts Studio 102

6450, avenue Deer Lake Burnaby

C.-B. V5G 2J3







SOURCE Gouvernement du Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :