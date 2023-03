Fiera Capital renforce sa présence aux États-Unis avec une nouvelle entente de distribution stratégique avec New York Life Investments





MONTRÉAL et NEW YORK, le 13 mars 2023 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ), une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente stratégique de distribution avec New York Life Investments par l'entremise de ses sociétés affiliées Fiera Capital inc. (« FCI »), Partenaires Fiera Comox inc. (« Fiera Comox ») et Fiera Capital (UK) limited (« Fiera UK »).

Cette entente établit New York Life Investments, un gestionnaire de placement mondial reconnu et respecté, comme l'un des partenaires de distribution de Fiera Capital. Cette entente contient certains droits d'exclusivité sur le marché intermédiaire des conseillers aux investisseurs aux États-Unis, pour diverses stratégies de placement gérées par FCI, Fiera Comox et l'équipe Fiera Atlas de sociétés mondiales de Fiera UK. Cette entente élargira également la distribution des stratégies de revenu fixe fiscalement avantageux de FCI via des comptes en gestion distincte (« CGD »), ainsi que les stratégies CGD phares de son équipe d'actions américaines de croissance soit, la stratégie Actions américaines de croissance à petite et moyenne capitalisation et la stratégie Actions américaines de croissance à petite capitalisation.

« Alors que nous continuons de renforcer nos capacités de distribution à l'échelle mondiale sur les marchés publics et privés, je suis heureux d'annoncer cette nouvelle entente de distribution avec New York Life Investments », a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction de Fiera Capital. « Le dévouement inébranlable de New York Life Investments à fournir à ses clients des résultats de placement significatifs et un rendement concurrentiel par l'entremise de son modèle multi-boutique est à l'image de notre propre passion pour la création d'une prospérité durable pour nos clients par l'entremise d'une allocation efficace du capital. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Fiera Capital et d'ainsi élargir de façon considérable notre offre de CGD pour nos clients. Fiera Capital est un partenaire de choix en raison de sa plateforme de placement diversifiée dans toutes les catégories d'actifs et de son expertise approfondie et de son engagement à offrir un service exceptionnel, qui reflètent bien les valeurs fondamentales de New York Life Investments », a ajouté Jac McLean, chef de la distribution américaine, New York Life Investment Management. « Nous sommes impatients de développer ce partenariat dans les mois et les années à venir. »

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 158,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à favoriser une prospérité durable pour toutes nos parties prenantes. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ » www.fieracapital.com.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

À propos de New York Life Investments

Avec plus de 660 milliards de dollars d'actifs sous gestion* au 31 décembre 2022, New York Life Investments est composée d'entreprises de gestion de placement mondiales affiliées à sa société mère, New York Life Insurance Company, et offre à ses clients l'accès à des équipes d'investissement spécialisées et indépendantes par l'intermédiaire de sa famille de boutiques affiliées. New York Life Investments est dévouée à sa clientèle, leur proposant diverses perspectives émanant de ses boutiques tout en mettant l'accent sur des relations durables.

*Les actifs sous gestion comprennent les actifs des conseillers en investissement affiliés à New York Life Insurance Company au 31 décembre 2022. Les actifs sous gestion de Candriam et Ausbil sont déclarés au taux au comptant.

« New York Life Investments » est à la fois une marque de service et le nom commercial commun de certains conseillers en investissement affiliés à New York Life Insurance Company.

