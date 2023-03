LANCEMENT MONDIAL DE LA MARQUE SHEDE SPIRITS ? UNE SOCIETE DES SPIRITUEUX DE RENOM, TENU A PARIS POUR TRANSMETTRE AU MONDE L'ESTHETIQUE DE LA VIE ORIENTALE





Le 9 mars, le lancement mondial de la marque Shede en France s'est tenue à Paris, sur le thème « Partager la sagesse Shede avec le monde ».

M. Wenguo LI, représentant en chef de la CCPIT en France, M. GILLES HENRY-GARAULT, vice-président de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, M. Mingyuan SHE , directeur du Centre culturel chinois à Paris, M. Jean-Pierre Saccani, écrivain français et rédacteur en chef du journal « Le Figaro », ambassadeur de propagande de l'Association Franco-chinoise des boissons alcoolisées, M. Yi XU, président de Fuyu Groupe, M. Jianyi ZHU, président exécutif de Fosun Trade, M. Yaqing WANG, président du Groupe Famannie International, et d'autres dirigeants et invités, ainsi que des représentants d'associations commerciales chinoises, d'entreprises chinoises en France et d'autres secteurs se sont rassemblés pour assister à ce moment important.

Lors du lancement, M. Yi XU, président de Fuyu Groupe, a présenté : « cette année avec le soutien de Fosun, Shede Spirits s'implantera dans 30 pays et régions, dont l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Amérique du Nord sont les principales zones d'intervention. Dans le même temps, grâce au pouvoir de Fosun et à une coopération approfondie avec des partenaires pour des opérations commerciales approfondies, Shede Spirits montra au monde l'esthétique de la vie orientale et la sagesse de Shede. »

En outre, en présence des invités, une cérémonie de signature a eu lieu entre Shede Spirits et Groupe Famannie International pour aider à promouvoir les produits de boissons alcoolisées vieillies de Shede Spirits sur le marché français.

Lors du dîner, les invités ont dégusté un certain nombre de produits de Shede, notamment Tunzhihu, Collection-Shede 10 ans et Goût -Shede, etc. Les invités ont été subjugués par l'arôme élégant et la richesse des boissons alcoolisées vieillies de Shede Spirits et par son style de vie profondément oriental, et ils ont fait l'éloge du goût, de l'image et de la valeur culturelle des produits de Shede Spirits.

En tant qu'une entreprise représentative de l'internationalisation des boissons alcoolisées chinoises, Shede Spirits continuera à développer les marchés étrangers avec le soutien et l'assistance de Fosun, de Fuyu Groupe et de Fosun Trade. Faites découvrir aux familles du monde entier le bonheur apporté par les boissons alcoolisées chinoises, ressentir le charme esthétique oriental des boissons alcoolisées chinoises et promouvoir le mélange des cultures chinoise et occidentale.

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 08:10 et diffusé par :