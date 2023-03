Patrice Godin, fier porte-parole de la campagne de sensibilisation aux risques de sinistres





QUÉBEC, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) lance sa campagne annuelle de sensibilisation aux risques de sinistres. Pour répondre aux réalités climatiques, cette campagne sera consacrée non seulement à la préparation aux inondations, mais également à d'autres types d'aléas pouvant survenir à différents moments de l'année, tels que les tempêtes de neige, le verglas, les tornades, les grands froids, les chaleurs extrêmes ou les tremblements de terre.

Le MSP souhaite sensibiliser les citoyens et citoyennes à l'importance de se préparer aux divers sinistres et promouvoir les démarches à effectuer pour être prêt à y faire face, car le Québec doit aussi composer avec l'accroissement du nombre d'aléas naturels.

Le comédien Patrice Godin a accepté de s'associer de nouveau à cette campagne, en faisant entre autres la promotion du plan familial d'urgence, de la trousse de secours pour la voiture et de la trousse d'urgence 72 heures pour la maison. Cette dernière trousse devrait contenir les articles essentiels et suffisamment de vivres pour répondre aux besoins des membres d'une famille pendant les premiers jours d'un sinistre, notamment de l'eau, des aliments non périssables, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles, une lampe frontale ou de poche, un briquet et des articles de premiers soins. Quant au plan familial d'urgence, il permet notamment de dresser une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence, un inventaire des biens et un plan d'évacuation de sa résidence.

« C'est avec empressement que j'ai accepté de poursuivre mon rôle de porte-parole afin de sensibiliser les Québécois et Québécoises à l'importance d'être prêts non seulement en cas d'inondation, mais pour tous les types de sinistres. Nous sommes les premiers responsables de notre sécurité. En se préparant d'avance, on s'assure d'une tranquillité d'esprit qui nous permettra, le moment venu, d'être en mesure de prendre soin de nos proches et de nos biens. Préparons-nous sans attendre! »

Patrice Godin, porte-parole de la campagne du ministère de la Sécurité publique en matière de sensibilisation aux risques de sinistres

Lors de la tempête de neige du 23 et 24 décembre dernier, qui s'est avérée d'une ampleur exceptionnelle, plus de 350 000 foyers ont été simultanément privés d'électricité. Selon les secteurs, les pannes ont duré plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines municipalités du Québec, et ce, malgré tous les efforts déployés pour le rétablissement.

La tempête de vent de l'automne 2019 a privé 950 000 foyers d'électricité, dont plusieurs pendant plus d'une journée, tout comme la crise du verglas de 1998, au cours de laquelle 1,5 million de clients ont été privés d'électricité pendant des jours.

Au printemps 2017, plus de 4 000 personnes ont été évacuées en raison des inondations, qui ont touché près de 300 municipalités.

Pour en savoir plus sur la façon de se préparer, consultez le site Québec.ca/se-préparer-aux-sinistres.

