Ignace Meuwissen innove et propose l'immobilier le plus cher au monde, Kensington Palace Gardens & la Villa Aurora, grâce à Whisper Auctions

MEGGEN, Suisse, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Whisper Auctions est la dernière innovation dans le monde de l'immobilier. Le « cabinet boutique » suisse est spécialisé dans la vente de biens immobiliers exclusifs en dehors des médias. Cela nous amène au territoire exclusif de l'immobilier « hors marché » dans le monde des « Ultra High Net Worth Individuals » (UHNWI, particuliers très fortunés).

Offrir des biens immobiliers exclusifs est un problème pour de nombreux propriétaires. Leur propriété est présentée aux curieux via des photos sur Internet. Et les photos mènent instantanément une vie incontrôlable. C'est un cauchemar pour tout propriétaire de voir ses photos redistribuées lorsque sa propriété n'a pas encore trouvé d'acheteur. De plus, ce piratage incontrôlé compromet la sécurité de l'individu.

En réponse à ces défis, Ignace Meuwissen a développé Whisper Auctions , où les parties intéressées peuvent se joindre en s'inscrivant par e-mail. Après vérification, ils ont alors accès au fichier. Chaque enregistrement est soigneusement examiné et surveillé pour protéger le vendeur et l'acheteur contre les regards indiscrets. Ce service innovant est lancé avec deux offres clés : la Villa Aurora et Kensington Palace Gardens. Avec un prix historique de 467 millions d'euros, la Villa Aurora à Rome doit être la propriété la plus chère au monde. Kensington Palace Gardens à Londres est également connu comme la « rangée de milliardaires », où les villas sont mises en vente sur le marché ou changent de mains dans l'ombre.

Villa Aurora à Rome

La Villa Aurora possède un ancien prix de départ de 467 millions d'euros. La villa, qui comprend une peinture de plafond par Le Caravage, continue d'étonner le monde en partie parce qu'aucun acheteur valide ne s'est encore présenté. La prochaine mise aux enchères est prévue pour avril. Comme la Villa est cotée par le ministère italien de la Culture, l'État italien aura la possibilité d'acheter la propriété pour le même prix une fois qu'une offre est acceptée. Selon le quotidien britannique The Guardian, Vittorio Sgarbi, secrétaire d'État italien à la culture, a déclaré que le propriétaire actuel sera autorisé à rester sur la propriété en tant que conservateur jusqu'à la vente de la villa. Une offre provisoire peut être placée pour la Villa Aurora en toute discrétion par l'intermédiaire de Whisper Auctions, ventes privées.

Kensington Palace Gardens à Londres

Whisper Actions proposera une villa exclusive à Kensington Palace Gardens à vendre par le biais de ventes privées dans le cadre d'un processus strictement surveillé. Les prix de l'offre devraient atteindre environ 100 millions de livres.

Kensington Palace Gardens est une rue exclusive à Kensington, à l'ouest du centre de Londres, près des jardins de Kensington et du Kensington Palace. On y entre par des barrières et elle est gardé par des guérites. Plusieurs missions diplomatiques étrangères s'y trouvent. La rue relie Notting Hill Gate à Kensington High Street. La partie sud de Kensington Palace Gardens s'appelle Palace Green.

Les parties intéressées peuvent s'inscrire à l'avance sur www.whisperauctions.com .

À propos d'Ignace Meuwissen

Ignace Meuwissen est un consultant bien connu et influent pour des clients en Europe de l'Est, en Asie centrale et en Asie de l'Est. Il est spécialisé dans la vente de biens immobiliers résidentiels sur une base de vente privée. Avec son excellent réseau et son marketing personnalisé, il est l'un des pionniers dans ce segment de marché. Basé sur les besoins du marché et son expérience avec les vendeurs, les acheteurs et les institutions financières, il a développé Whisper Auctions , site spécialisé dans les ventes privées et les ventes aux enchères de biens immobiliers résidentiels à partir de 5 millions d'euros, principalement en Europe de l'Est et en Asie centrale et orientale.

