Nouvelle version ! Lancement du vélo électrique ENGWE M20 avec un kilométrage plus long que jamais et une promotion pousse-réponse.

NEW YORK,, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- ENGWE, marque leader de véhicules électriques, vient de lancer sa nouvelle brute pionnière, le vélo électrique ENGWE M20. Pour célébrer le lancement du M20, ENGWE propose une promotion pousse-réponse à durée limitée qui comprend un cadeau de 10 vélos électriques ENGWE M20, ainsi qu'une réduction de 50 dollars / 50 euros sur tous les vélos électriques et un prix de pousse-réponse de 1 149 dollars (1 079 euros) (150 dollars / 141 euros de réduction ) du 13 au 31 mars. (site Web États-Unis / Union européenne )

Le vélo électrique ENGWE M20 est conçu pour offrir aux cyclistes une conduite puissante et confortable, avec des fonctionnalités telles que :

Un moteur-hub qui maintient une puissance de sortie puissante de 750 W (1 000 W en crête), offrant aux cyclistes une puissance suffisante pour affronter les collines et les terrains accidentés.

Le vélo électrique tout-terrain est équipé de deux batteries, offrant une autonomie maximale combinée de 75 + 75 km sur une seule charge.

Les pneus 20 X 4,0 pouces sont conçus pour affronter facilement les terrains extrêmes, avec une vitesse maximale de 45 km/h et un degré de montée maximal de 10°.

Les pneus et les roues de montagne, ainsi que la double absorption des chocs, assurent une conduite douce et confortable, même sur des routes cahoteuses.

7 vitesses et un écran LCD qui affiche les données de conduite en temps réel, y compris la vitesse, la quantité électrique, le kilométrage, etc.

Le vélo électrique ENGWE M20 a été conçu dans un double objectif : résoudre les problèmes de kilométrage limité et de conception sans inspiration que l'on trouve souvent dans les vélos électriques. En s'inspirant de la fluidité et de la grâce des poissons volants, ENGWE a créé un vélo électrique qui se fond parfaitement dans le monde naturel. Disponible en noir, blanc et vert, ce vélo électrique tout-terrain n'est pas seulement visuellement attrayant, il témoigne également d'une philosophie plus large de durabilité et de sensibilisation à l'environnement.

« Nous sommes ravis de lancer le vélo électrique ENGWE M20 , qui, selon nous, changera la donne pour les amateurs de vélos électriques », déclare Rocky Huang, directeur de produit d'ENGWE. « Nous voulons offrir à nos clients la meilleure expérience de conduite et les meilleures solutions possibles, et le M20 en est un parfait exemple. Avec son moteur puissant et sa longue autonomie, les cyclistes peuvent facilement explorer de plus longs trajets, tandis que sa conception simplifiée et sa technologie d'accélération de la vitesse permettent aux cyclistes de s'élancer facilement tout au long de leurs trajets. »

Inscrivez-vous maintenant pour courir la chance de gagner l'un des 10 vélos électriques ENGWE M20 maintenant et visitez les sites Web ENGWE US et EU pour plus de détails sur cette offre à durée limitée.

