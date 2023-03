/R E P R I S E -- Le ministre Blair fera une annonce de financement avec l'Association de recherche et de sauvetage de l'Alberta/





BANFF, AB, le 12 mars 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi et ministre de la Protection civile, pour une annonce de financement dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S) avec l'Association de recherche et de sauvetage de l'Alberta.

Il sera accompagné par M. John Alexander, Chef de la direction de l'Association de recherche et de sauvetage de l'Alberta, Doug Ritchie, vice-président du conseil d'administration de l'Association de recherche et de sauvetage de l'Alberta, et Lexie Busby, chef du projet de revitalisation.

Après la conférence de presse, le ministre Blair, M. Alexander, M. Ritchie et Mme Busby, répondront aux questions des médias.

Date

Lundi 13 mars 2023

Heure

13 h 30 (HAR)

Lieu

Lieu historique national Cave and Basin

311, avenue Cave

Banff (Alberta)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

