Présentation de Senso, la première collection de montres intelligentes hybrides développée par Pininfarina Hybrid Watches de Globics

HONG KONG, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Voici Senso, la première collection de montres intelligentes de Pininfarina Hybrid Watches by Globics. Désormais disponible sur son site Web et Amazon, Senso redéfinira le paysage hybride, en associant les montres analogiques classiques à une technologie contemporaine de pointe, pour offrir une collection de montres intelligentes unique en son genre.

« La forme intemporelle s'allie à la fonction innovante - la collection Senso établira la référence dans le monde des montres intelligentes », a déclaré Loewe Lee, directeur général de Globics Technology. « En tant que première collection inspirée par l'héritage et la marque de renom de Pininfarina, nos montres hybrides montreront comment la technologie de pointe peut s'intégrer de manière transparente dans le design classique des montres.

« Nous sommes fiers d'entrer dans le monde des montres intelligentes hybrides grâce à un accord de licence de marque conclu avec Globics », a déclaré Fabio Calorio, responsable des ventes UX et ID et de l'extension mondiale de la marque chez Pininfarina. « Globics a parfaitement interprété notre héritage en l'alliant à une technologie de pointe, créant ainsi une collection de montres hybrides belle et innovante, représentant admirablement les valeurs de notre marque. »

Première collection issue du nouvel accord de licence conclu entre le cabinet de design italien Pininfarina et le pionnier des montres numériques Globics Technology - Senso allie un design élégant à une technologie de pointe, avec un cadran et des aiguilles à l'esthétique intemporelle qui dévoilent des outils avancés pour vous aider à vous mouvoir à travers le monde.

En surface, Senso présente une gamme de matériaux haut de gamme conçus pour durer, notamment un boîtier et une lunette en acier inoxydable SUS 316 ainsi qu'un verre saphir. Elle est étanche selon les normes 5ATM (pression jusqu'à 50 mètres).

À l'intérieur, la montre révèle une technologie innovante et un ensemble de fonctions bien pensées, notamment une puissante batterie au lithium optimisée qui permet de suivre les données vitales jusqu'à un mois avec une recharge de 60 minutes seulement. Une gamme de capteurs de pointe vous permet de gérer tous les aspects de votre vie, y compris la santé, le bien-être, le sommeil et l'entraînement, ainsi qu'un assistant intelligent.

Santé : suivez les zones et la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), produisez des relevés d'électrocardiogramme (ECG) et détectez les perturbations respiratoires grâce aux niveaux d'oxygène (SPO2 et VO2).

Bien-être : surveillez votre santé pour augmenter votre puissance interne, votre stress pour gérer les tensions, votre cycle menstruel pour prévoir vos règles mensuelles et votre bien-être pour rester actif et hydraté.

Sommeil : surveillez les points de données tout au long de la nuit, avant d'établir un score précis à 100 % qui peut aider à améliorer la profondeur et l'efficacité du sommeil.

Entraînement : suivez les étapes franchies, la distance parcourue et les calories brûlées, ainsi que l'activité sportive pour faciliter les séances d'entraînement et des dizaines de régimes sportifs pour évaluer vos capacités tout en améliorant vos performances.

Assistant intelligent : recevez des notifications silencieuses fournissant des statistiques rapides sur la santé, utilisez la boussole GPS pour déterminer votre position globale et utilisez la télécommande Bluetooth pour contrôler vos appareils.

Tous les capteurs sont reliés sans effort à Pininfarina Hybrid Watches Companion App, une application propriétaire développée par Globics Technology pour Android et iOS, où les données individuelles sont analysées et calibrées au fil du temps avant de fournir des recommandations personnalisées.

Senso Hybrid est disponible en quatre finitions distinctes : Gris ardoise, Or rose soleil, Argent clair de lune et Gris mercure. Chacune est complétée par un bracelet en cuir italien véritable noir ou marron, s'adaptant parfaitement à votre mode de vie, que ce soit le travail, le jeu, la remise en forme, le voyage ou l'aventure.

Héritage et innovation. Élégance et sophistication. En quête d'équilibre dans tous les domaines - analogique et numérique, santé et bien-être - la collection de montres intelligentes hybrides Senso incarne la technologie au service de la montre, élevant chaque aspect au-delà des attentes afin d'améliorer votre style de vie.

Pour en savoir plus sur la collection Senso ou pour acheter ses produits, visitez le site Web à https://bit.ly/sensowatch ou la page sur Amazon à https://amzn.to/3mLhx2T

À PROPOS DE GLOBICS TECHNOLOGY :

Globics Technology Limited (« Globics ») est une entreprise de premier plan dans la conception et le développement d'appareils portables innovants - montres hybrides et intelligentes - qui allient design moderne et technologie de pointe pour suivre et analyser la forme physique, le bien-être, la qualité du sommeil et les fonctions sportives.

Filiale à part entière de National Electronics Holdings Limited, une société holding d'investissement cotée en bourse et dont le siège se trouve à Hong Kong, Globics a pour mission d'apporter au marché des montres connectées un design de montre classique, conçu pour s'allier aux technologies intelligentes et innovantes, tout en respectant l'héritage des montres traditionnelles.

L'esthétique met en valeur des designs contemporains assortis d'une finition distincte relevant d'un pur savoir-faire artisanal. Chaque montre est faite pour durer, grâce à un acier inoxydable de qualité supérieure et à des matériaux hypoallergéniques respirants, ainsi qu'à de nombreuses options de couleurs pour convenir à toutes les occasions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur globics.com.

À PROPOS DE PININFARINA :

Pininfarina est un cabinet de design automobile et un carrossier italien, qui a son siège en Italie. Icône mondiale du style italien, Pininfarina est reconnue pour sa capacité inégalée à créer une beauté intemporelle grâce à ses valeurs d'élégance, de pureté et d'innovation. Pininfarina collabore avec les plus grandes sociétés mondiales de produits de luxe, qu'il s'agisse de marques de supercars (Ferrari, Maserati, Alfa Romeo), de yachts (Princess et Oceanco), de propriétés résidentielles(Cyrela et Excem Real Estate) ou de produits de consommation (Visconti et LVMH). Animée par la volonté d'humaniser l'innovation et la technologie, Pininfarina crée des designs à la fois puissants sur le plan esthétique et qui repoussent les limites du possible, avec des expériences utilisateur uniques qui fusionnent les univers physique et numérique.

