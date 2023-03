enosix lance l'intégration de données SAP préconstruites en temps réel pour ServiceNow® Asset Management avec certification d'application





L'intégration bidirectionnelle et virtualisée des données permet aux clients de SAP de créer rapidement des bons de commande dans les solutions ServiceNow Asset Management, en tirant parti de la logique d'affaires complexe de SAP, éliminant la saisie de données sur chaise tournante qui entraîne des retards et des inexactitudes dans le processus de commande.

CINCINNATI, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- enosix, spécialisée dans l'intégration de données SAP ERP en temps réel pour améliorer l'expérience client, a annoncé aujourd'hui le lancement de son connecteur SAP enosix pour ServiceNow® Asset Management, désormais disponible dans la boutique ServiceNow sous la forme d'un « connecteur SAP pour bons de commande et gestion des actifs ». Ce processus d'intégration intégré (PIP) permet aux clients de ServiceNow Asset Management de bénéficier d'une expérience d'intégration SAP transparente sans conception ni codage de la part de ressources SAP compétentes. Les utilisateurs sont plutôt habilités à générer et à prendre en charge des demandes d'achat en temps réel dans n'importe quelle application de gestion des actifs ServiceNow (ITAM, SAM, HAM et EAM) à partir de leurs systèmes SAP ECC ou S/4HANA ERP au moyen d'une vue virtualisée dans leur solution ServiceNow. Cette intégration sans code transparente permet également une intégration bidirectionnelle des données entre les systèmes via la plateforme enosix API sans avoir besoin de stockage ou de duplication des données, et tire parti de la cartographie de données de demande préconstruites pour accélérer la mise en oeuvre.

« enosix est heureuse d'annoncer notre deuxième intégration de SAP avec la certification d'application de ServiceNow, notre connecteur SAP Service Graph pour OTM ayant été lancé à la fin de l'année dernière. Grâce à cette offre, le connecteur SAP d'enosix pour ServiceNow Asset Management permet aux clients de profiter de l'intégration SAP en temps réel lorsqu'ils traitent des bons de commande pour l'une des applications de gestion des actifs ServiceNow. avec la possibilité de s'intégrer à ECC immédiatement pour ensuite procéder à une conversion vers S/4HANA lorsque la migration peut être effectuée ultérieurement. Cela libère des goulots d'étranglement potentiels dans le processus de migration et permet d'affecter des ressources SAP hautement qualifiées à d'autres projets », explique Nick Fera, PDG d'enosix.

Les clients de SAP ont besoin d'un système frontal moderne pour gérer les actifs et les demandes d'achat en interne, mais ils sont souvent confrontés à la complexité de la logique commerciale disparate et complexe de SAP. Avec le connecteur SAP d'enosix, ils peuvent utiliser la solution ServiceNow pour l'approbation des commandes et les informations d'expédition en temps réel avec une précision de 100 % et une baisse de 70 % de la durée et des coûts par rapport aux méthodes d'intégration traditionnelles. L'élimination de la création de bons de commande sur chaise tournante et de l'affichage des données en temps réel garantit le paiement des fournisseurs en temps opportun et élimine les communications excessives qui ralentissent l'exécution des commandes.

Les clients de ServiceNow Asset Management sont invités à en apprendre davantage sur le connecteur SAP enosix pour Asset Management sur la Page de partenariat ServiceNow d'enosix et sur le site Web d'enosix.

À propos de enosix, Inc

enosix est la référence en matière d'intégration ERP SAP préconstruite en temps réel. Grâce à la virtualisation transparente des données en temps réel, enosix permet aux entreprises d'offrir une expérience client plus agile et plus conforme en réduisant la saisie de données sur chaise tournante, source d'erreurs, et les retards d'informations qui peuvent nuire à la fidélisation des clients. Au lieu de cela, enosix connecte de manière transparente les systèmes SAP ECC et S/4HANA aux systèmes d'engagement frontaux modernes, notamment : ServiceNow OTM et Asset Management. Salesforce Cloud Solutions, MuleSoft et bien d'autres, pour favoriser une transformation numérique rapide. En attendant la migration vers S/4HANA, les traductions de la logique d'intégration peuvent être mises en oeuvre avec ECC, puis facilement utilisées avec S/4HANA. La plateforme enosix s'appuie sur des intégrations PIP (Packaged Integration Processes) avec peu ou pas de code, qui permettent aux entreprises de réaliser rapidement de la valeur (en quelques semaines au lieu de quelques mois). L'utilisation de la virtualisation des données par enosix déverrouille les données, les processus commerciaux, les autorisations et les permissions utilisateur du système SAP sans avoir à les recréer à partir du front-end ; elle fournit la traduction back-end dans une intégration bidirectionnelle, en temps réel et facile à comprendre. Pour plus d'informations, consultez le site www.enosix.com .

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et d'autres marques ServiceNow sont des marques de commerce et/ou déposées appartenant à ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

