Festival Go vélo Montréal 2023, du 28 mai au 4 juin





MONTRÉAL, 13 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec dévoile aujourd'hui la programmation du Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, qui aura lieu du 28 mai au 4 juin prochain. Les grands événements ? le Défi métropolitain, le Tour la Nuit et le Tour de l'Île de Montréal ? seront l'occasion d'enfourcher sa monture pour une semaine 100 % vélo et ce, de jour comme nuit. Inscrivez-vous d'ici le 3 avril et profitez d'un meilleur tarif.



Vélo Québec est fier d'annoncer que la comédienne et animatrice Julie Ringuette sera la toute nouvelle porte-parole et ambassadrice du Festival Go vélo Montréal cette année : « C'est avec un énorme plaisir que j'ai accepté cette belle invitation. J'adore faire du vélo! Pour moi, participer à des événements comme ceux proposés par le Festival, ça me permet de rester active tout en partageant de précieux moments avec ma famille et mes ami.e.s. C'est aussi une excellente façon de s'initier au vélo, de façon ludique et sécuritaire, et de voir Montréal autrement. J'ai vraiment hâte d'y prendre part! »

Le retour de la fête au site d'arrivée, au parc Maisonneuve

Cette année, au Tour de l'Île et au Tour la Nuit, les participants profiteront des animations, des prestations musicales, des manèges et des jeux au site d'arrivée situé au parc Maisonneuve, ainsi qu'aux différents relais sur les parcours!

Vélo Québec encourage les jeunes et leurs parents à bouger en famille

Au Tour la Nuit et au Tour de l'Île, c'est toujours GRATUIT pour les 12 ans et moins, et seulement 10 $ pour les 13-17 ans.

Le Tour de l'Île de Montréal ? dimanche 4 juin : 4 choix de parcours et le retour de la formule Découverte

La 38e édition du Tour de l'Île de Montréal propose 4 choix de parcours différents, allant de 45 à 100 km :

Un parcours régulier de 45 km, sans autos, en partance du parc Maisonneuve, et qui se dirige vers le nord de l'Île.

Et au plus grand bonheur des cyclistes, le retour de la formule Découverte avec 3 choix de parcours (50, 75 et 100 km) sur un circuit balisé dans des rues ouvertes aux autos, sauf pour les 16 derniers km qui se feront en compagnie des milliers d'autres participants du Tour régulier.

Un Tour la Nuit ? vendredi 2 juin : un tout nouveau parcours INÉDIT

En partance du parc Maisonneuve, la 24e édition du Tour la Nuit propose un tout nouveau parcours de 26 km, sans autos, dans les rues de 6 arrondissements de Montréal, de Rosemont-La-Petite-Patrie à Mercier?Hochelaga-Maisonneuve, en passant par Anjou.

La conférence internationale ? jeudi 1er juin

Cette année, le Festival accueillera l'inspirante Camille Thomé, directrice de l'organisme Vélo & Territoires, basé en France. Cette organisation, membre de la European Cyclists' Federation fédère plus de 170 régions, départements et intercommunalités françaises dans une dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 2030, aussi bien en matière de transport, de tourisme que de loisir.

Le Défi métropolitain ? dimanche 28 mai : à la découverte de la Montérégie

Le départ du Défi métropolitain se fera depuis Saint-Bruno-de-Montarville. Les cyclistes sillonneront les routes de la belle région de la Montérégie en longeant la rivière Richelieu, en passant par Mont Saint-Hilaire et Chambly. Choix de parcours de 61, 85, 96 et 145 km.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

