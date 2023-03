Le rapport Forrester classe Retarus parmi les « Notable Vendors » pour la sécurité des e-mails d'entreprise





Retarus est reconnu parmi les « Notable Vendors » dans le rapport de Forrester, The Enterprise Email Security Landscape, Q1 2023. La Retarus Secure Email Platform est reconnue selon le rapport Forrester, notamment sur le marché de la sécurité de la messagerie.

Ses fonctionnalités comprennent des protections contre le phishing, les attaques BEC (Business Email Compromise) et l'usurpation d'identité, la détection des logiciels et URL malveillants ainsi que la remédiation, mais également l'authentification des e-mails, l'antispam, l'antimalware, la prévention des pertes de données (DLP), le cryptage, ainsi que le test et l'éducation en matière de phishing. Forrester note le fait que Retarus indique répondre à des cas d'utilisation de sécurité étendus, notamment en matière de protection contre l'usurpation de domaine, de réduction des spam et de conformité réglementaire et tierce partie.

Plateforme essentielle de nombreux processus commerciaux, la messagerie d'entreprise est également la principale porte d'entrée des cyberattaques. L'augmentation des attaques cause des troubles importants pour la sécurité des communications de l'entreprise. Le rapport de Forrester fournit un aperçu détaillé de la dynamique actuelle du marché et guide les entreprises dans le choix d'un fournisseur adapté à leurs besoins. La solution Secure Email Platform de Retarus a prouvé qu'elle répond aux principaux cas d'usages identifiés par Forrester.

Une sécurité complète pour la communication par courrier électronique

Le service tout-en-un de Retarus assure une protection fiable de la messagerie professionnelle contre les attaques de BEC et de logiciels malveillants, les tentatives de phishing et les ransomwares, mais elle prévient également les pertes de données. Grâce aux modules Email Security, Email Compliance et Email Infrastructure, Retarus Secure Email Platform couvre tous les aspects de la communication par e-mail des entreprises : la sécurité, la continuité, la conformité, mais aussi le trafic et le routage des applications. Les filtres anti-hameçonnage et anti-virus complets et continuellement améliorés sont renforcés par des mécanismes de détection et de réaction brevetés tels que Retarus Patient Zero Detection, une solution en temps réel permettant d'identifier et d'éviter les attaques de type "zero-day". Les messages déjà infectés peuvent même être récupérés dans les boîtes aux lettres après leur livraison, mais avant leur ouverture, ce qui réduit considérablement les risques.

La passerelle de messagerie de Retarus offre des mécanismes innovants pour détecter et repousser la fraude des CxO (également connu sous le nom d'"usurpation d'identité managériale"). Elle détecte les fausses adresses d'expéditeur utilisées dans les attaques BEC, révèle les mails frauduleux avant que l'attaque ne soit déployée, et les met en quarantaine. Pour repousser les nouvelles menaces, Retarus utilise une technologie de sandboxing de pointe, basée sur l'IA, et offre également des fonctions telles que la Predelivery Logic. Avec un effort minimal, elle facilite la consolidation de l'environnement de messagerie, quelle que soit sa complexité. Les fonctionnalités de la solution Secure Email Platform peuvent être intégrés dans tous les systèmes de messagerie et adaptés à tout moment aux nouvelles exigences. Les services répondent également aux normes de protection des données et aux directives de conformité les plus strictes. En conformité avec le RGPD, les données sont hébergées dans des centres de données autogérés et prêts à être audités.

Martin Hager, fondateur et PDG de Retarus, commente : "Le rapport de Forrester souligne les avantages de notre approche dans le développement de nos solutions, en combinaison avec la gestion des services et les règles de conformité locales. Nous continuons à investir dans le développement de services hautement modulaires pour protéger l'ensemble des processus de communication au sein des entreprises, notamment l'archivage, le cryptage, le routage et les messages transactionnels critiques. Au-delà, nous continuons d'ajouter des partenariats avec des fournisseurs de technologies de pointe, notamment dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'IA, afin que nos clients puissent bénéficier des services les plus innovants et jouir des plus hauts niveaux de protection contre les cyberattaques."

A propos de Retarus

Retarus propose des solutions Enterprise Cloud dédiées : Messaging, Email Security et Business Integration. Ultra performantes, sécurisées, conformes à la protection des données et mondiales, elles offrent le plus haut niveau de service qu'attendent les entreprises et les organisations. Elles les utilisent avec succès pour la cloudification et la sécurisation des infrastructures de messagerie ainsi que pour l'automatisation intelligente des processus commerciaux et des flux de travail. Retarus, dont le siège social est basé à Munich, a été fondée en 1992 par Martin Hager et est dirigée par ses propriétaires depuis cette date. L'entreprise emploie environ 500 collaborateurs dans 19 filiales réparties sur quatre continents. Plus de 40 % des entreprises cotées au S&P Global 100 font confiance à Retarus. Plus d'informations sur : www.retarus.fr

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 07:50 et diffusé par :