La Francofête 2023 - Une invitation à afficher sa fierté de vivre en français!





MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la Francophonie, l'Office québécois de la langue française lance la Francofête, qui se déroulera du 13 au 26 mars. Grande nouveauté cette année : Pierre-Yves Lord se joint à l'organisme à titre d'ambassadeur de l'événement!

Dans une sympathique vidéo, ce populaire animateur invite les Québécoises et les Québécois à prendre part à la fête et à afficher leur fierté de vivre en français en participant à différentes activités, en testant leurs connaissances avec des jeux linguistiques et en lisant deux nouvelles inédites rédigées par l'auteur Bryan Perro. Ces nouvelles sont inspirées de deux des dix mots mis en vedette cette année, année-lumière et déjà-vu.

De plus, de nombreux prix sont à gagner dans le cadre du concours de la Francofête, qui s'adresse au grand public.

Du 13 au 26 mars 2023, participez à cette célébration du français en utilisant le mot-clic #Francofête!

Citations

« J'appelle les Québécoises et les Québécois à célébrer notre langue commune à l'occasion de la Francofête, un événement des plus rassembleurs. J'en profite également pour remercier les partenaires de partout au Québec, qui, avec leurs diverses activités et initiatives, font rayonner le français. Notre gouvernement a de grandes ambitions pour la langue française et nous sommes fiers de pouvoir compter sur de nombreux alliés qui contribuent à assurer sa vitalité et sa protection. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française





« J'aime ma langue et j'ai envie de la célébrer. Elle nous rend uniques et distincts et ça me rend fier! »

Pierre-Yves Lord, ambassadeur de la Francofête





« Quand je pense à la langue française, je deviens comme Merlin : enchanté! »

Bryan Perro, auteur des nouvelles Années-lumière, vous dites? et Déjà-vu ou nezjà-vu?

Faits saillants

Des partenaires de plusieurs régions du Québec proposent des activités de tous genres, en ligne ou en présentiel, sur le thème de la langue française. Entre autres, soulignons que la Fondation Paul Gérin-Lajoie tiendra la grande finale de la Dictée P.G.L. de la Francophonie le mercredi 22 mars.





À l'occasion du Mois de la Francophonie, 10 mots ont été sélectionnés par l'Office et ses partenaires et mis à l'honneur dans le livret Dis-moi dix mots à tous les temps. Ces mots, qui évoquent notre rapport au temps, ont également inspiré des nouvelles et des jeux.

Site Web de la Francofête : www.francofete.qc.ca

Service gratuit de consultations linguistiques Immédi @t, destiné au personnel des médias et accessible au 1 866 275-0191 ou à l'adresse [email protected]

Formulaire d'inscription à L'infolettre linguistique , qui transmet de l'information au sujet des nouveautés de l'Office en matière d'outils et de services linguistiques

Facebook : OQLF.QC

Instagram : OQLF.QC

Twitter : OQLF

YouTube : FrancofeteOQLF

