L'Ethisphere Institute reconnaît BMO comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde





BMO est la seule banque au Canada à être récompensée depuis la création du prix en 2007

MONTRÉAL et CHICAGO, le 13 mars 2023 /CNW/ - BMO a été reconnu par Ethisphere, un chef de file mondial de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques, comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde (World's Most Ethical Companies - site en anglais) pour la sixième année d'affilée.

BMO est l'une des quatre banques dans le monde, des trois banques aux États-Unis, et la seule banque au Canada à être reconnue en 2023. BMO est également la seule banque au Canada à recevoir ce prix depuis sa création en 2007. Le prix témoigne de l'engagement de la Banque à faire ce qui est juste et à fonctionner avec transparence, bonne gouvernance et intégrité pour soutenir une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

« L'éthique est importante. Les organisations qui s'engagent à respecter l'intégrité des affaires par le biais de programmes et de pratiques solides non seulement élèvent les normes et les attentes pour tous, mais ont également de meilleurs rendements à long terme, a déclaré Erica Salmon Byrne, chef de la direction d'Ethisphere. Nous continuons d'être inspirés par les entreprises les plus éthiques du monde et par leur engagement à avoir un impact réel sur leurs parties prenantes et à faire preuve d'un leadership exemplaire fondé sur des valeurs. Félicitations à BMO pour sa place au sein de la communauté des entreprises les plus éthiques du monde. »

Cette reconnaissance annuelle honore les entreprises qui ont les meilleures pratiques en matière d'éthique, de conformité et de gouvernance de leur catégorie et qui favorisent un environnement défini par l'intégrité. C'est une affirmation du leadership d'entreprises qui contribuent au mieux-être de tous. Ce prix souligne l'importance continue de la culture et un changement dans la raison d'être des sociétés qui illustrent l'importance d'un leadership exceptionnel, de la durabilité et de l'intégrité des affaires.

« La réputation de BMO à titre de l'une des sociétés les plus éthiques au monde repose sur notre solide culture de service à la clientèle et sur nos antécédents de gestion responsable des risques, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. La façon dont nous atteignons nos objectifs est cruciale. Nos pratiques commerciales éthiques de longue date se traduisent par des relations durables et de solides résultats financiers qui nous permettent de favoriser le progrès pour nos clients, les collectivités et la planète. BMO est honoré d'être reconnu pour la sixième année de suite. »

Pour plus d'informations sur les engagements de BMO en faveur du bien social, veuillez consulter les Rapports sur la durabilité.

Méthodologie et notation

L'évaluation des entreprises les plus éthiques au monde, qui se fonde sur le cadre de travail Ethics Quotient® d'Ethisphere, comprend plus de 200 questions sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, les activités d'éthique et de conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives pour soutenir une chaîne de valeur solide. Le processus sert de cadre opérationnel pour capturer et codifier les meilleures pratiques des organisations à travers les secteurs d'activité et dans le monde entier.

À propos de BMO

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos d'Ethisphere

Ethisphere (en anglais) est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie d'évaluation et de définition des normes éthiques de base fondées sur des données qui aident les organisations à améliorer leur caractère corporatif. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles par le biais de son programme de reconnaissance des entreprises les plus éthiques au monde, World's Most Ethical Companies® (en anglais), réunit une communauté d'experts du secteur par l'entremise du Business Ethics Leadership Alliance (BELA), un regroupement pour le leadership en éthique des affaires, et présente les tendances et les meilleures pratiques en matière d'éthique avec l'Ethisphere Magazine (en anglais). Ethisphere contribue également à améliorer le rendement des entreprises grâce à des évaluations, des conseils et des analyses comparatives fondées sur des données inégalées : l'ensemble de données Culture Quotient, axé sur la culture éthique et comprenant les réponses de plus de 2 millions d'employés dans le monde; et l'ensemble de données Ethics Quotient, comprenant plus de 200 points de données mettant en évidence les pratiques éthiques, de conformité, sociales et de gouvernance des entreprises les plus éthiques du monde. Pour de plus amples renseignements, visitez https://ethisphere.com (en anglais).

