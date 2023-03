/R E P R I S E -- Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique à Champlain - Le BAPE tient une séance publique d'information/

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce le début de la période d'information publique sur le Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique à Champlain et invite la population à une séance publique d'information...

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de l'Environnement,...