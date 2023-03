Milliken & Company nommée parmi les Sociétés les plus éthiques au monde de 2023





Pour la dix-septième année consécutive, le fabricant diversifié mondial Milliken & Company a été reconnu par Ethisphere, institut leader dans la définition et la promotion de normes de conduite éthique des affaires, comme l'une des Sociétés les plus éthiques au monde pour l'année 2023. Honorée parmi une liste de 135 lauréats issus de 19 pays et 46 secteurs d'activité, Milliken est l'une des six entreprises seulement à avoir été systématiquement désignées chaque année Sociétés les plus éthiques au monde depuis la création de la récompense en 2007.

« Ce qui nous guide chez Milliken, c'est notre engagement à faire ce qui est juste », confie Halsey Cook, président et directeur général de Milliken & Company. « C'est pour nous un honneur d'être une fois de plus reconnus, et nous sommes fiers du fort sentiment d'intégrité qui anime notre équipe à l'échelle mondiale. »

C'est cette volonté de faire ce qui est juste qui encourage Milliken à faire preuve d'audace dans la diversité de son portefeuille de produits. Guidée par ses cinq valeurs fondamentales ? intégrité, excellence, innovation, durabilité et capital humain ?, Milliken se positionne comme chef de file d'une fabrication responsable et durable. Par ses Objectifs de développement durable pour 2025, la société définit son action à venir sous le prisme de ses produits, de son personnel et de la planète. En outre, Milliken a annoncé récemment son intention de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 grâce à ses objectifs de neutralité à court et long termes approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

« Milliken figure parmi nos Sociétés les plus éthiques au monde depuis 17 ans, ce qui en fait le seul fabricant industriel à avoir atteint cette marque de 17 récompenses », indique Erica Salmon Byrne, directrice générale d'Ethisphere. « Nous tenons à saluer l'ensemble de l'équipe tant pour sa volonté de faire réellement la différence pour ses actionnaires que pour son engagement envers un leadership exemplaire fondé sur un ensemble de valeurs. »

L'Indice éthique 2023 d'Ethisphere, qui réunit l'ensemble des entreprises cotées en bourse récompensées cette année du titre de Sociétés les plus éthiques au monde, offre sur cinq ans des performances 13,6 % supérieures à celles d'un indice comparable composé de sociétés à forte capitalisation.

Méthodologie et notation

Fondé sur la méthodologie propriétaire Ethics Quotient® d'Ethisphere, le processus d'évaluation des Sociétés les plus éthiques au monde consiste en plus de 200 questions portant sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, l'action en matière d'éthique et de conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives au service du renforcement de la chaîne de valeur. Le processus offre dès lors un cadre opérationnel permettant de capturer et de codifier les meilleures pratiques des entreprises, tous secteurs d'activité et couvertures géographiques confondus.

Lauréats

La liste complète des entreprises lauréates de cette année est consultable sur le site des Sociétés les plus éthiques au monde.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un fabricant mondial leader dans son secteur qui entend, par son action dans le domaine de la science des matériaux, concrétiser aujourd'hui les grandes avancées de demain. Des molécules de pointe aux innovations en matière de développement durable, Milliken crée des produits améliorant le quotidien des gens et apportant des solutions à ses clients comme aux communautés. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille de produits couvrant un vaste éventail d'applications dans les secteurs du textile, des produits chimiques spécialisés, des revêtements de sol et de la santé, l'entreprise met à profit le sens de l'intégrité et l'excellence partagés par l'ensemble de ses équipes afin d'impacter positivement le monde pour les générations à venir. Pour en savoir plus sur l'ouverture d'esprit et les solutions inspirées de Milliken, rendez-vous sur milliken.com et sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos d'Ethisphere

Ethisphere s'impose comme leader mondial dans la définition et la promotion de normes de conduite éthique des affaires jouant un rôle moteur dans le positionnement des entreprises, la confiance que leur témoignent les marchés, et leur réussite commerciale. Ethisphere possède une expertise approfondie pour ce qui est de mesurer et de définir, sur la base d'informations axées sur les données, des normes éthiques fondamentales permettant aux sociétés d'affirmer leur positionnement en tant qu'entreprises. Ethisphere récompense les réalisations exceptionnelles à travers son programme de reconnaissance des Sociétés les plus éthiques au monde (World's Most Ethical Companies®), réunit une communauté d'experts du secteur par le biais de la Business Ethics Leadership Alliance (BELA), et présente les tendances et meilleures pratiques en matière d'éthique dans le cadre de l'Ethisphere Magazine. Ethisphere contribue également à améliorer les performances des entreprises grâce à des évaluations basées sur les données, des prestations de conseil et une analyse comparative fondée sur des données d'une qualité inégalée : le jeu de données Culture Quotient, axé sur la culture de l'éthique et comprenant les réponses de plus de 2 millions d'employés dans le monde ; et le jeu de données Ethics Quotient, détaillant plus de 200 points de données couvrant les pratiques en matière d'éthique, de conformité, d'impact social et de gouvernance des Sociétés les plus éthiques au monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://ethisphere.com.

