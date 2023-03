Des produits capillaires de luxe arrivent chez Pharmaprix





Des centaines de nouveaux produits de soins capillaires, accessoires, outils de coiffure et traitements nourrissants, sont désormais offerts par l'une des plus grandes destinations beauté au pays

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le plus important détaillant de produits de santé et de beauté au pays élargit son offre de soins capillaires et lance plus de 200 nouveaux produits disponibles cette semaine en ligne sur pharmaprix.ca et une sélection de produits dans certains magasins plus tard ce mois-ci.

« Les soins capillaires de prestige font leur entrée de façon très importante chez Pharmaprix », explique Gwennaëlle Varnier, vice-présidente, Produits de beauté de prestige chez PharmaprixMD. « Nous avons soigneusement choisi pour nos clients les plus récents produits de soins capillaires et avons élargi notre assortiment pour y inclure certains des meilleurs produits de l'industrie. Nous lançons des centaines de produits haut de gamme, de grande qualité, pour tous les types de cheveux, ainsi que des outils de coiffure, des accessoires essentiels et des traitements capillaires nourrissants. »

Pharmaprix continue d'améliorer son offre de produit de beauté, en y ajoutant des produits de marques émergentes et des incontournables de partout dans le monde, tous offerts à prix variés. Grâce au programme de fidélisation PC OptimumMC, il est possible de profiter d'offres de points prime et d'échanger des points contre des produits de beauté.

« Nous élargissons tous les volets de notre offre de soins capillaires », dit Gwennaëlle Varnier, « les soins capillaires sont les nouveaux soins de la peau, avec des exfoliants pour le cuir chevelu, des sérums pour le lustre des cheveux, des masques restaurateurs et même des gélules nutritives stimulantes pour les cheveux; ces récents lancements de produits nous permettent de répondre aux besoins de nos clients en matière de soins capillaires. »

Il est désormais possible de magasiner en ligne plus de 200 produits de soins capillaires différents et haut de gamme chez Pharmaprix, avec plus de 50 produits arrivant dans des magasins sélectionnés partout au pays au cours des prochaines semaines.

Lancement de nouvelles marques chez Pharmaprix :

Alterna : Des soins pour les cheveux ordinaires plus purs grâce à des formules propres inspirées des soins de la peau qui transforment les cheveux.

Des soins pour les cheveux ordinaires plus purs grâce à des formules propres inspirées des soins de la peau qui transforment les cheveux. Authentic Beauty Concept : Une marque végétalienne de qualité supérieure, créée en collaboration avec un groupe de coiffeurs, axée sur la beauté naturelle, simple et authentique.

Une marque végétalienne de qualité supérieure, créée en collaboration avec un groupe de coiffeurs, axée sur la beauté naturelle, simple et authentique. Imaraïs Beauty : Fondée par le modèle américain, la sensation sur les médias sociaux et l'entrepreneur Sommer Ray, cette marque s'engage à produire des résultats réels avec des formules novatrices alimentées par des superaliments à base de plantes.

Fondée par le modèle américain, la sensation sur les médias sociaux et l'entrepreneur Sommer Ray, cette marque s'engage à produire des résultats réels avec des formules novatrices alimentées par des superaliments à base de plantes. Lunata MD Beauty : La combinaison de la beauté et de la technologie pour révolutionner l'industrie des cheveux en créant des accessoires sans fil novateurs.

La combinaison de la beauté et de la technologie pour révolutionner l'industrie des cheveux en créant des accessoires sans fil novateurs. Pattern MC : Fondée par Tracee Ellis Ross, cette marque célèbre et répond aux besoins de beauté des cheveux frisés, crépus et texturés.

Fondée par Tracee Ellis Ross, cette marque célèbre et répond aux besoins de beauté des cheveux frisés, crépus et texturés. Tangle Teezer MC : Fondée par le coloriste et coiffeur Shaun P, cette marque est partie d'une idée dans un salon de coiffure et est devenue une entreprise mondiale qui a vendu plus de 50 millions de brosses à cheveux dans le monde entier.

Fondée par le coloriste et coiffeur Shaun P, cette marque est partie d'une idée dans un salon de coiffure et est devenue une entreprise mondiale qui a vendu plus de 50 millions de brosses à cheveux dans le monde entier. VirtueMD : Inspirée par une vision pour donner à tout le monde les meilleurs cheveux scientifiquement possibles.

