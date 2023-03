La saison 2023-2024 des Grands Ballets est dévoilée!





Sous embargo jusqu'au 24 mars 2023

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - Les Grands Ballets ont le plaisir de dévoiler la programmation de leur saison 2023-2024, la 67e de la compagnie, à la Place des Arts. Pour sa septième année à la tête de la direction artistique, Ivan Cavallari convie le public à vivre des moments riches en émotions à travers la danse.

Dès le mois de septembre 2023, Cendrillon de Jayne Smeulders reviendra sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier pour des dates supplémentaires. Grâce à cet ajout, davantage de spectateurs auront l'occasion de plonger dans ce ballet sur pointes fidèle à la tradition du conte de fées.

En octobre, Peter Quanz est invité par Ivan Cavallari à présenter sa création La Dame aux camélias adaptée du célèbre roman d'Alexandre Dumas fils. Dans ce ballet de style néoclassique évoquant la prestance et l'élégance des salons parisiens, il explore une certaine vulnérabilité, inspirée de la fragilité et de l'éphémère beauté du camélia.

Pour les fêtes, le classique Casse-Noisette sera de retour. Cre?e? en 1964 par le chore?graphe que?be?cois Fernand Nault, ce classique intemporel a conquis plusieurs générations de spectateurs avec son savant me?lange de fantaisie, de magie et d'humour.

« Je vous invite à découvrir la programmation de cette saison à travers le prisme d'un sentiment si profond qu'il nous fait toucher à l'éternité : l'amour. » - Ivan Cavallari, directeur artistique

La danse contemporaine brillera au printemps avec Cantata de Mauro Bigonzetti. D'autres oeuvres complèteront ce programme mixte, l'amour de chorégraphes pour leur art offrant un spectacle tantôt viscéral et passionné, tantôt sensible et rêveur. Le duo Jérémy Galdeano et V?ra Kvar?áková ainsi qu'Étienne Delorme, danseur au sein de la compagnie, présenteront de nouvelles créations et la soirée sera complétée par l'enflammé In Honour Of de Bridget Breiner.

Dans Carmina Burana, Edward Clug revisitera l'oeuvre musicale puissante de Carl Orff. Sa chorégraphie explore l'être humain dans ses dimensions les plus profondes : celles de son legs et de sa pérennité.

Pour clôturer la saison en beauté, on retrouvera Giselle, un joyau du répertoire classique chorégraphié par Ivan Cavallari d'après Marius Petipa.

Les Grands Ballets Canadiens reçoivent le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal. Les Grands Ballets remercient Clarins, commanditaire en titre de Cendrillon.

Dates :

Cendrillon

8 et 9 septembre 2023 (supplémentaires)

La Dame aux camélias

19 au 28 octobre 2023

Casse-Noisette

7 au 10 décembre 2023 -Grand Théâtre de Québec

14 au 30 décembre 2023 -Salle Wilfrid-Pelletier - Place des Arts

Cantata

14 au 16 mars 2024

Carmina Burana

13 au 20 avril 2024

Giselle

30 mai au 2 juin 2024



Au sujet des Grands Ballets

Compagnie de création et de production, Les Grands Ballets Canadiens se consacrent au développement de la danse sous toutes ses formes, en s'appuyant sur la discipline du ballet classique.

Sous la direction artistique d'Ivan Cavallari, près d'une cinquantaine de danseuses et danseurs canadiens et internationaux accompagnés de l'Orchestre des Grands Ballets font briller sur scène les grands classiques du ballet, et portent les créations et le répertoire d'artistes contemporains de référence et de la relève.

SOURCE Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 07:00 et diffusé par :