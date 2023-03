L'équité est impérative pour le nouvel organisme de réglementation des médicaments de l'Union Africaine, selon l'AHF





L'Union africaine prend des mesures pour mettre en ligne l'Agence africaine du médicament (AMA), un organisme de réglementation conçu pour harmoniser l'homologation des médicaments sur le continent. En fait, une fois pleinement opérationnel, le site électronique de l'AMA devrait accélérer et simplifier ce qui est actuellement un long processus d'enregistrement des médicaments impliquant un patchwork d'organismes de réglementation nationaux. L'AIDS Healthcare Foundation soutient pleinement l'Union africaine dans cette initiative ; toutefois, l'accès, l'équité et l'accessibilité financière doivent être au coeur du mandat de l'AMA.

« Le besoin de mener des essais cliniques distincts et d'obtenir l'approbation réglementaire pour un même médicament dans différents pays en Afrique a entraîné des retards considérables dans la mise sur le marché de médicaments plus efficaces et mieux tolérés en Afrique », a déclaré Terri Ford, Responsable du plaidoyer et des politiques mondiaux à l'AHF. « Les intérêts des gouvernements, de l'industrie pharmaceutique, des prestataires de soins de santé et des patients coïncident dans ce cas : une approbation simplifiée permettra de fournir les médicaments plus rapidement aux malades, mais les décideurs doivent mettre en place des garanties pour s'assurer que, dans sa course vers de nouveaux marchés, l'industrie pharmaceutique n'exclut pas des dernières innovations médicales toutes les personnes en Afrique, à l'exception des plus riches ».

À propos de l'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

L'AIDS Healthcare Foundation, la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la lutte contre le VIH (SIDA), fournit actuellement des soins et des services médicaux pour plus de 1.7 million de personnes dans 45 pays à travers le monde dont les États-Unis, l'Afrique, l'Amérique Latine/Les Caraïbes, l'Asie/Pacifique et l'Europe.

