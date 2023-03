CGTN : la Chine s'efforce d'améliorer la vie rurale dans sa campagne de modernisation





PÉKIN, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Pour l'expert en viticulture Xie Fuxin, l'une des choses dont il est le plus fier dans sa vie est de voir les viticulteurs de la ville de Nanping, dans la province du Fujian (sud-est de la Chine), sortir de la pauvreté et gagner plus et plus de revenus après avoir planté les raisins qu'il a répandus.

Né en 1943, Xie a consacré toute sa vie professionnelle à la promotion des techniques et des cépages viticoles dans les villages de la ville de Nanping, et il a continué à le faire pendant 12 ans après sa retraite.

En tant que l'un des 225 experts en science et technologie envoyés dans 215 villages pour vulgariser la science et la technologie agricoles à Nanping en 1999, Xie avait l'habitude de se rendre à vélo dans les serres de raisin dans la campagne de Nanping pour offrir un enseignement technique.

En 2002, Xi Jinping, alors gouverneur de la province du Fujian, appréciait la mesure de Nanping dans un article, affirmant qu'il s'agissait d'une exploration utile dans le travail rural innovant.

Lors d'un entretien avec Xie en 2002, Xi savait qu'un mu (environ 0,07 hectare) de raisins avait une valeur de production de 7 000 yuans (environ 952,00 euros) et a dit à Xie d'encourager davantage de villageois à cultiver des raisins.

De nos jours, il y a plus de 70.000 mu de raisins dans les zones montagneuses de Nanping, a indiqué Xie, ajoutant que l'industrie du raisin a généré une valeur de production annuelle de plus de 600 millions de yuans, (82 millions d'euros) augmentant considérablement les revenus des habitants après s'être débarrassés de la pauvreté.

Le développement de Nanping représente les réalisations de la Chine en matière de réduction de la pauvreté et de revitalisation rurale ces dernières années.

Réduction ciblée de la pauvreté

Le président Xi a présenté le concept de « réduction ciblée de la pauvreté » lors d'une tournée d'inspection dans la province du Hunan (centre de la Chine) en novembre 2013.

Le développement industriel adapté, la délocalisation et la compensation écologique font partie des mesures ciblées adoptées pour éradiquer la pauvreté.

Depuis lors, 98,99 millions de résidents ruraux pauvres vivant sous le seuil de pauvreté ont été sortis de la pauvreté, et tous les 832 comtés pauvres et 128 000 villages pauvres ont été retirés de la liste des pauvres, a déclaré Xi lors d'une conférence nationale de louange tenue à Pékin le 25 février 2021.

Alors que le pays a éliminé la pauvreté absolue, la consolidation des acquis en matière de réduction de la pauvreté et de revitalisation rurale sont devenus deux des priorités du pays dans la réalisation de la modernisation de la prospérité commune.

La revitalisation rurale bat son plein

Notant que les tâches les plus difficiles et les plus ardues auxquelles la Chine est confrontée dans la construction d'un pays socialiste moderne à tous égards restent dans les zones rurales, Xi, lors de la remise du rapport au 20ème Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) en octobre dernier, s'est engagé à faire plus d'efforts pour faire progresser la revitalisation rurale à tous les niveaux.

La revitalisation rurale est également très importante lors des deux sessions de cette année - l'événement le plus important du calendrier politique chinois.

La Chine vise à stabiliser la production céréalière et à faire progresser la revitalisation rurale cette année, selon le rapport d'activité 2023 du gouvernement, qui a été soumis à la législature nationale pour délibération le 5 mars.

Le pays prévoit de maintenir la superficie céréalière totale à un niveau stable et de lancer une nouvelle campagne pour augmenter la capacité de production céréalière de 50 millions de tonnes, indique le rapport, et revigorera également l'industrie des semences et soutiendra le développement des sciences, technologies et équipements agricoles.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-11/China-strives-for-better-rural-living-in-its-modernization-drive--1i5p7ULP2Te/index.html

