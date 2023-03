GWM lance une nouvelle technologie hybride pour accélérer la transformation de l'électrification





HEIBEI BAODING, Chine, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 10 mars, GWM a organisé l'événement INTELLIGENT NEV DAY dans son centre technologique chinois.

L'événement a réuni des milliers de médias faisant autorité pour discuter de l'orientation du développement et des tendances technologiques de pointe de la nouvelle industrie des véhicules énergétiques. GWM a également organisé une diffusion simultanée en direct en ligne, qui a attiré de nombreux utilisateurs.

Au cours de l'événement, le président de GWM, Mu Feng, a présenté la nouvelle déclaration de marque de l'entreprise : « GWM Intelligent New Energy - plus d'efficacité, plus d'autonomie et plus de sécurité. » Il a déclaré que « GWM a toujours adhéré à une nouvelle stratégie énergétique intelligente. À l'avenir, GWM appliquera une technologie de base pour fournir de nouveaux produits énergétiques intelligents plus avancés afin de répondre à la demande des utilisateurs mondiaux pour une vie de mobilité plus propre et plus sûre. »

GWM n'a cessé d'approfondir sa nouvelle énergie et sa disposition intelligente, avec une disposition complète de la chaîne industrielle de véhicules, couvrant l'architecture hybride, les batteries de puissance, l'énergie hydrogène, la technologie d'entraînement électrique, la cabine intelligente, la conduite intelligente et le châssis intelligent.

Pour l'architecture hybride, GWM a établi une stratégie de développement parallèle multi-architecture tout en continuant à l'optimiser, en fournissant un support technique solide pour la transformation de l'électrification. GWM a également lancé une nouvelle technologie hybride améliorée - Hi4 lors de cet événement. La technologie Hi4 est un nouveau système hybride qui intègre la transmission hybride, intelligente et à quatre roues motrices. Elle peut atteindre un équilibre entre haute efficacité et haute performance dans tous les scénarios.

GWM prévoit de lancer le premier modèle doté de cette technologie hybride en avril de cette année. D'ici 2024, toute la nouvelle gamme de produits énergétiques de GWM sera équipée de la technologie électrique à quatre roues motrices, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite plus puissante et plus respectueuse de l'environnement.

GWM a déjà lancé une gamme de nouveaux produits énergétiques à l'échelle mondiale, notamment le HAVAL H6 HEV/PHEV, le HAVAL JOLION HEV, le GWM TANK300 HEV, le WEY Coffee 01 et le GWM ORA. Sa principale force de nouvelle énergie intelligente a gagné la reconnaissance des médias et des utilisateurs.

GWM continuera d'approfondir sa nouvelle énergie et sa transformation stratégique intelligente et injectera de nouvelles énergies et technologies intelligentes dans davantage de modèles de véhicules. La société vise à créer une nouvelle structure de produits énergétiques plus diversifiée, offrant aux utilisateurs mondiaux des choix plus de haute qualité.

À propos de GWM :

Face à la tendance de la consommation personnalisée des utilisateurs, GWM insiste sur le concept centré sur l'utilisateur et pratique la stratégie de développement « Basée sur l'innovation de catégorie et la construction de marque par la création de nouvelles catégories », et a créé cinq grandes marques : HAVAL, WEY, ORA, GWM TANK et GWM Pickup.

Pour contribuer à l'objectif de pic carbone et de neutralité carbone, GWM a fait de la construction d'une écologie industrielle tournée vers l'avenir une priorité absolue. De la technologie électrique à batterie à la technologie hybride, de la pérovskite à l'énergie hydrogène, GWM est l'une des entreprises les plus étendues de la nouvelle chaîne de l'industrie de l'énergie en Chine.

À l'avenir, la premiumisation, la mondialisation, l'intelligentisation et les nouvelles énergies resteront les principaux moteurs de la croissance continue des performances commerciales de GWM.

Groupe GWM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030972/GWM_Hybrid_TEch.jpg

