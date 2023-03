/R A P P E L -- INVITATION AUX MÉDIAS - Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive : UNE GRANDE JOURNÉE POUR APPRENDRE À CRÉER DES LIENS, UN IMPORTANT FACTEUR DE PROTECTION EN SANTÉ MENTALE/





MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Il a été démontré que les liens sociaux sont des super pouvoirs qui augmentent l'espérance de vie et rendent les personnes plus intelligentes et plus heureuses[i] [ii]. Mais ce sentiment d'appartenance, facteur primordial qui favorise la santé mentale, ne s'enseigne pas, il se cultive. Le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres veulent donc contribuer à semer des graines pour cultiver des liens constructifs en proposant un colloque gratuit, accessible à travers le Québec, en présence ou en ligne. L'événement «?Créer des liens, un facteur de protection en santé mentale?», se déroulera dans la foulée de la première Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive qui a été adopté unanimement à l'Assemblée nationale. Il donne aussi le coup d'envoi d'une grande Campagne annuelle en protection de la santé mentale.

QUAND : 13 mars de 13 h 30 à 19 h



QUOI : Lancement de la campagne «?Créer des liens et être bien entouré.es?»

Colloque gratuit «?Créer des liens - Un facteur de protection en santé mentale?»

Vernissage de l'exposition photo «?Sortir du cadre?»



QUI : Maude Desbois, chargée du carrefour de synergies et des communications à la Maison du développement durable

Renée Ouimet, directrice du Mouvement Santé mentale Québec

Garihanna Jean-Louis, humoriste, conférencière et porte-parole de la campagne «?Créer des liens et être bien entouré·es »

Léonie Couture, présidente et fondatrice de la Rue des femmes : La santé relationnelle

Ines Lopes, psychologue et éducatrice à l'environnent et à des enjeux sociaux et Sandy Perreault, psychiatre : Les liens au coeur du développement durable

Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité : Nourrir la relation père-enfant

Daisy Gauthier, conseillère, formatrice et conférencière spécialisée en prévention de la santé psychologique et violence au travail de la ASSTSAS : Les liens sociaux au travail un élément essentiel pour favoriser la santé mentale

Serge Proulx, sociologue et professeur émérite à l'École des médias de l'UQAM et Élisa Vial, doctorante en études sémiotiques : Le lien social à l'ère numérique

Cécile Rousseau, pédopsychiatre directrice de l'Équipe de recherche et d'intervention transculturelles (ERIT) : Les liens sociaux et les défis liés à l'immigration



OÙ : Maison du développement durable, 50 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal ou par vidéoconférence Zoom ou en direct sur Facebook



Pour connaître la programmation complète du colloque organisé en partenariat avec la Maison du développement durable, on peut visiter le mouvementsmq.ca/journee-nationale-de-la-promotion-de-la-santementalepositive.

CRÉER DES LIENS est une des sept astuces mises de l'avant par le Mouvement SMQ et ses organisations membres pour favoriser le bien-être psychologique et la résilience. Découvrez des outils à lire, à regarder et à partager tout au long de l'année : webinaire, vidéos, dépliants, affiches et même une revue dans laquelle on aborde l'importance des liens de l'enfance à la vieillesse, en passant par les liens au travail et les liens sociaux... Il y en a pour tous les goûts?! À découvrir sur etrebiendanssatete.ca.

À PROPOS DU MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC

Le Mouvement Santé mentale Québec est un regroupement d'organismes communautaires voués à créer, développer et renforcer la santé mentale. Il est présent partout au Québec et engagé dans les régions par l'action des organisations membres. Pour en savoir davantage, visitez mouvementsmq.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook (@mouvementsmq), Instagram (@mouvement_santementaleqc), Twitter (@mouvementsmq), YouTube (@MouvementSantémentaleQuébec), le Blogue du Mouvement (mouvementsmq.ca/blogue), LinkedIn (@mouvement-sante-mentale-quebec).

Mots-clics : #santémentale #JNPSMP

i Trudel-Fitzgerald et al. (2020). The prospective association of social integration with life span and exceptional longevity in women. Journal of Gerontology, 75(10), 2132-2141. ii Lee Stallard M. (2019). Seek Out Human Connection at Work. TD magazine.

SOURCE Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ)

Communiqué envoyé le 13 mars 2023 à 06:00 et diffusé par :