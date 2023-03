/R E P R I S E -- Le gouvernement fera une annonce sur la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et la violence dans la région de Halton/





OAKVILLE, ON, le 12 mars 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce visant à prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence dans la région de Halton.

Il sera accompagné de Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et députée d'Oakville Nord--Burlington, de l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale et députée d'Oakville, de l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Burlington, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports et député de Milton et M. Gary Carr, président régional de Halton.

Après l'annonce, les ministres Mendicino, Anand et Gould, les secrétaires parlementaires Damoff et van Koeverden, et M. Gary Carr répondront aux questions des médias.

Date

Lundi 13 mars 2023

Heure

10 h (HAE)

Lieu

Sixteen Mile Sports Complex

Atrium supérieur

307, boulevard Neyagawa

Oakville (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

