/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario feront une annonce importante en lien avec Internet haute vitesse/

Ryan, un important leader mondial dans les services et logiciels fiscaux, a annoncé l'acquisition d?Experts-conseils RTC (RTC), un chef de file en tant que cabinet-conseil en fiscalité spécialisé en crédits d'impôt à la recherche scientifique et au...

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de l'Environnement,...