/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Pascale St-Onge visitera les installations de Sollum Technologies/





MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de Sollum Technologies en compagnie de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

La visite se déroulera en présence des dirigeants de Sollum Technologies, une entreprise spécialisée en éclairage intelligent pour les serres, et des dirigeants d'Écotech Québec, la grappe des technologies propres.

La ministre Pascale St-Onge sera disponible pour répondre aux questions des médias à la fin de la visite.

Date :

13 mars 2023

Heure de la visite :

10 h 45

Endroit :

Sollum Technologies

465, rue Saint-Jean, bureau 502

Montréal, Québec

H2Y 2R6

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 13 mars 2023 : [email protected].

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

