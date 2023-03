/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - L'INNOVATION : UNE SOURCE DE VALEUR SOCIÉTALE ET ÉCONOMIQUE - UNIR NOS EFFORTS POUR REPENSER LE SYSTÈME DE SANTÉ/





MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain s'associe avec le Quartier de l'innovation en santé de Montréal pour tenir le 13 mars un événement collaboratif rassembleur propulsé par Innove-Action CHUM : L'innovation : une source de valeur sociétale et économique.

Les représentants des médias sont invités à participer à cet événement qui concrétisera la volonté commune du milieu des affaires et du secteur de la santé d'avancer ensemble afin de moderniser notre système de santé et de transformer l'avenir.

L'industrie des sciences de la vie et des technologies de la santé dans le Grand Montréal est composée de plus de 600 organisations, dont 150 centres de recherche et 80 filiales d'entreprises étrangères de classe mondiale. À elle seule, elle génère plus de 40 000 emplois. Nous assistons aussi à une grande réflexion sur la modernisation de notre système de santé et sur le rôle que peut jouer le secteur privé pour y arriver.

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général et cofondateur du Quartier de l'Innovation en santé de Montréal, auront entre autres le plaisir d'échanger longuement avec Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec.

Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, dans le cadre du symposium « Le vieillissement de la population, une réussite, mais aussi un défi de taille! »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera également présent en fin de journée afin d'échanger avec Michel Leblanc, le Dr Fabrice Brunet et Frédéric Abergel, président-directeur général du CHUM, au sujet des leviers du gouvernement fédéral dans le soutien à l'innovation en santé.

Date : Lundi 13 mars 2023



Lieu : Amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM 1050, rue Saint-Denis Montréal, Québec H2X 3J4



Heure : De 7 h 30 à 17 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès des contacts ci-dessous.





