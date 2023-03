VOOPOO×ZOVOO lancent conjointement la DRAGBAR Z700 SE, une cigarette jetable futuriste avec une bobine en céramique.





ZOVOO, première marque mondiale d'e-cigarettes jetables conformes, et VOOPOO, sa marque soeur, lancent la révolutionnaire DRAGBAR Z700 SE pour 2023. Le nouveau DRAGBAR, qui suscite de nombreuses attentes, sera officiellement lancé le 15 mars.

Équipée de la technologie de bobine en céramique GENE TREE développée par l'entreprise elle-même, la DRAGBAR Z700 SE se distingue par la constance de ses saveurs et son goût ultra-pur, atteignant le plus grand nombre de bouffées parmi les produits conformes au TRPR&TPD, ce qui en fait une e-cigarette futuriste qui va bouleverser l'industrie.

Entièrement et totalement conforme aux normes internationales, ZOVOO reste en phase avec son temps et s'apprête à devenir une marque de Vape internationale de premier plan !

Technologie de bobine en céramique pour une saveur constante

Par rapport à ses concurrents sur le marché, le serpentin en céramique GENE TREE est 26 % plus performant en termes de reproduction du goût et 60 % plus homogène en termes de saveur. Son aérosol de vapotage a une diffusion stable, avec une atténuation globale de 3,8 % au lieu des 10 % des concurrents.

Bénéficiant des avantages techniques de GENE TREE, la DRAGBAR Z700 SE garantit une saveur vraiment constante jusqu'à la dernière bouffée, offrant une expérience de vapotage agréable et apaisante.

Faible consommation, plus de bouffées

Grâce à une meilleure efficacité de conversion de l'énergie, GENE TREE permet de produire plus de bouffées avec une faible consommation d'énergie de la batterie.

En conséquence, le DRAGBAR Z700 SE permet d'obtenir 700 bouffées, soit le plus grand nombre de bouffées parmi les produits conformes au TRPR&TPD, pour une expérience de vapotage plus longue.

Réservoir d'huile entièrement visible, exquis et élégant

Le DRAGBAR Z700 SE est le premier réservoir d'huile jetable entièrement visible qui vous permet de voir les changements de capacité d'e-liquide d'un seul coup d'oeil.

Avec son design minimaliste et ses lignes épurées, le DRAGBAR Z700 SE est un modèle élégant et haut de gamme au design industriel artistique. Avec une épaisseur de 9 mm et un poids de seulement 20 grammes, il atteint l'équilibre parfait entre mode et portabilité. Il ne manquera pas de déclencher une nouvelle vague dans le domaine du vapotage.

Technologie sans poudre, vaporisation pure

GENE TREE dispose d'une technologie brevetée "sans poudre", qui élimine le goulot d'étranglement que constitue le collage et la chute de poudre des bobines en céramique traditionnelles. Par conséquent, le DRAGBAR Z700 SE permet une vape vraiment pure et rassurante.

Le DRAGBAR Z700 SE offre jusqu'à 50 saveurs riches pour répondre à l'ensemble des préférences de l'utilisateur. VOOPOO×ZOVOO permet aux consommateurs de bénéficier d'une expérience produit exceptionnelle et ouvre une nouvelle ère de vapotage pour tous.

